La fruta diurética que purifica la sangre

Tal y como lo menciona la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, “la sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos”. El plasma es la parte líquida, mientras que la sólida son los glóbulos blancos, rojos y plaquetas, asegura.

Por consiguiente, es importante mantener una dieta saludable con alimentos con propiedades antioxidantes -mismos que combaten los radicales libres que deterioran las células del cuerpo y con la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico-; y diuréticas -que eliminan la sal y líquido sobrante del cuerpo-, como el limón para que pueda ayudar a purificar la sangre.

El limón y la sangre

Es un fruto rico en vitamina C con propiedades antioxidantes, que entre sus beneficios tiene la capacidad de reducir las posibilidades del desarrollo de anemia.

La Clínica Mayo describe la anemia como “una afección en la cual careces de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo”. Asimismo, señala que este tipo de enfermedad tiene variaciones y cada una tiene una propia causa. Es entonces que el limón, al contener vitamina C, colabora en la absorción de hierro, evitando el desarrollo de una anemia ferropénica, por ejemplo.

La lista es amplia sobre los beneficios del consumo de limón, como ayudar a regular la presión arterial y a prevenir el acné por sus efectos antiinflamatorios.

Como se mencionó anteriormente, es un fruto compuesto de antioxidantes que puede ayudar a limpiar la sangre, asegura Mejor con Salud, reduciendo la posibilidad del desarrollo de cualquier problema cardiovascular, incluso circulatorio, porque este eliminará las sustancias dañinas que se encuentran en la sangre.

También contrarresta el estreñimiento, que de acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, se debe a la dificultad que tiene una persona para evacuar, porque las heces son duras y grumosas. Es entonces que el principal síntoma es el dolor estomacal.

La entidad menciona que con el autocuidado puede haber mejoría, sin embargo, si esto no sucede, lo mejor es acudir a un médico que prescribirá los tratamientos pertinentes, entre ellos, el cambio de un plan de alimentación donde se puede incluir el limón, que al estar compuesto de fibras, colabora en el buen tránsito intestinal.

Otros problemas relacionados con la sangre

Es entonces que MedlinePlus destaca algunas afecciones asociadas con la sangre, clasificándolas como agudas o graves, tales como, la anemia, leucemia y/o mieloma.

La anemia

Los síntomas que aparecen tras esta afección son: debilidad, dificultad para respirar, mareos, fatiga, dolor en el pecho, en la cabeza, entre otros.

“Reducir la anemia es uno de los objetivos de nuestras actividades para erradicar todas las formas de malnutrición”, asegura la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Leucemia

La American Cancer Society explica que “leucemia es un cáncer de las células primitivas productoras de sangre”, que en algunos casos se presenta desde los glóbulos blancos, sin embargo, otras células están asociadas.

Por su parte, MedlinePlus, precisa que “la leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas”.

En otras palabras, en este problema de salud las células malignas se proliferan en los ganglios linfáticos, y el torrente sanguíneo, afectando a cualquier persona.