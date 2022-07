La fruta que ayuda a regular el azúcar y revitalizar la piel

Mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de los límites recomendados por un especialista de salud es fundamental para prevenir la diabetes. Esta afección se origina porque el páncreas no sintetiza como tal la cantidad de insulina que el cuerpo necesita o la elabora en una cantidad inferior.

Cuando se tienen niveles elevados de azúcar en la sangre, las complicaciones de la piel se vuelven un factor común de esta afección, porque las personas con diabetes orinan más y esto puede causar deshidratación y piel seca. Al mismo tiempo, el daño a los nervios y vasos sanguíneos también puede reducir la circulación, por lo que el flujo sanguíneo deficiente puede alterar la estructura de la piel, especialmente el colágeno, según Medical News Today.

Por lo general, cuando las redes de colágeno en la piel no son saludables, la piel tiende a endurecerse y en muchos casos, se vuelve frágil. La mayoría de las complicaciones de la piel que están relacionadas con la diabetes son inofensivas, pero para varias personas puede resultar en síntomas demasiado dolorosos y persistentes que requieren de una atención médica.

En este sentido, tratar la diabetes suele ser algo complejo porque se debe llevar un tratamiento orientado por un profesional médico; sin embargo, cuando los niveles de azúcar se pueden reducir de forma natural y al mismo tiempo revitalizar la piel, la revista Cuerpo y Mente aconseja consumir uvas, una fruta que tiene un efecto positivo ene la flora intestinales y ayuda a mejorar la salud de los vasos sanguíneos.

Las uvas se caracterizan por ser una fruta pequeña, de forma ovala y dulce, rica en componentes antioxidantes y ricas en vitaminas del grupo B. Así mismo, son un alimento con un alto contenido energético con un 20 % de carbohidratos hidratos de rápida asimilación, contiene más de un 80 % de agua y aporta al organismo minerales esenciales como el potasio, el cobre y el hierro.

Varios estudios han demostrado que las uvas pueden llegar a reducir el colesterol, optimizar la flora intestinal, regular los niveles de azúcar en sangre y proteger la piel de la radicación de los rayos UV. La revista especializada anteriormente mencionada, señala que investigadores de la Universidad de California encontraron que tras cuatro semanas de comer uvas se observó que aumentó la diversidad de la flora intestinal en los participantes del estudio.

Del mismo modo, gracias a los polifenoles que contienen las uvas, esta fruta reduce el nivel de azúcar en sangre y la presión arterial. Específicamente, los polifenoles mejoran el estado de los vasos sanguíneos debido a su efecto antiinflamatorio.

En cuanto a la piel, un estudio que se llevó a cabo en el Departamento de Dermatología de la Universidad de Alabama evidenció que las uvas pueden proteger la piel del daño relacionado con los rayos UV. Según datos de la investigación publicada en la revista Journal of the American Academy of Dermatology, la piel de los participantes que habían tomado polvo de uva liofilizado durante 14 días antes de la exposición a la luz ultravioleta, estaba en un 74,8 % mejor protegida.

A su vez, el doctor Allen Oak, director de estudios y dermatólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alabama, ha manifestado para la revista Cuerpo y Mente que las uvas “además de reducir la inflamación, los beneficios para la salud de las uvas también incluyen algo tan importante como reparar el daño del ADN en la piel” y adiciona que “el consumo de uvas actúa como un protector solar comestible”.

Esta fruta puede consumirse en forma de jugos o batidos en donde se desecha gran parte de la piel y las semillas en las que están sus compuestos más beneficiosos. Es por ello que varios expertos aconsejan ingerir este alimento de forma natural masticando las semillas, puesto que son una excelente fuente de antioxidantes compuesta de taninos y catequinas.