La hierba medicinal que reduce los niveles de glucosa, regula la presión arterial y mejora la circulación sanguínea

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo, mientras que la hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta, de acuerdo con Medline Plus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados, que además explica que esta se mide de la siguiente forma:

Una presión arterial normal es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las veces.

Una presión arterial alta (hipertensión) es mayor a 130/80 mm Hg la mayoría de las veces.

Si el número superior de la presión arterial está entre 120 y 130 mm Hg y el número inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada.

Por tal razón, el portal Salud 180 reveló un estudio publicado en el Journal of Food Science and Technology, encontró que tomar 1,5 cucharaditas de polvo de hojas de moringa todos los días durante 3 meses ayuda a evitar que la presión arterial aumente, pero aún faltan estudios para seguir comprobando esta teoría.

Moringa. Foto: iStock / Getty Images - Foto: iStock / Getty Images

No obstante, la moringa ha sido una de las plantas medicinales más utilizadas para tratar algunas afecciones, ya que posee un elevado contenido de vitaminas y minerales como hierro, carotenoides, quercetina, vitamina C, polifenoles, ácido clorogénico, entre otros. Además, se caracteriza por tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

En una publicación del Nutritive Value of Indian Foods del nutricionista Coluthur Gopalan, se explica que este árbol (el de moringa) tiene más vitamina C que los cítricos, más vitamina A que las zanahorias y una gran cantidad de antioxidantes y aminoácidos esenciales.

Al respecto de sus propiedades, el doctor Mark Olson, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó: “Lo que ofrece la moringa en sus hojas es proteína. Cada una contiene 30 % de proteína y esta tiene mucho calcio, vitamina A y se utiliza en programas para evitar ceguera infantil”.

- Foto: Getty Images

Además, esta planta natural posee diversas propiedades que aportan beneficios para la salud y, según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar Tua Saúde, se puede utilizar para:

Así se prepara el té de moringa

Ingredientes

10 g de hojas de moringa.

250 mL de agua.

Preparación

Se debe poner a hervir el agua y cuando esté en su punto de ebullición se agregan las hojas de moringa y se dejan reposar durante 5 minutos para finalmente consumir. Sin embargo, el portal portugués indicó que no debe ingerir por más de 2 a 3 semanas.