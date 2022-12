La hierba que ayuda a aliviar la artritis y depurar el hígado

- Foto: The Washington Post via Getty Im

El cilantro es una de las plantas aromáticas más antiguas y usadas del mundo. Esta especia no solo ha sido valorada durante milenios por su sabor, sino por sus beneficios medicinales.

El portal Cuerpo Mente asegura que esta hierba destaca por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas, tónicas y carminativas. Es un producto rico en calcio, fósforo, hierro, vitaminas A y C, y es bajo en calorías. En su composición se encuentra como componente activo el aceite esencial, rico en linalol y coriandol, que contiene además geraniol, limoneno y alcanfor, entre otros principios.

Estos componentes son los que lo hacen favorables para la salud. Por ejemplo, se dice que esta planta es ideal para expulsar los gases del aparato digestivo y evitar las flatulencias, para regular los niveles de azúcar en la sangre, controlar el colesterol y desintoxicar el hígado.

Tanto las hojas frescas como las semillas pueden aprovecharse. Sin embargo, las primeras tienen la ventaja de proporcionar grandes cantidades de antioxidantes y clorofila, componentes que fortalecen el sistema inmune y ayudan contra la inflamación.

El cilantro también es rico en nutrientes que tratan enfermedades como la anemia y la conjuntivitis. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Las personas que padecen problemas como la inflamación articular o la artritis reumatoide pueden beneficiarse del consumo regular de este producto, pues una investigación del Institute of Medical Sciences en la India mostró el potencial del extracto de las semillas de cilantro, rico en fitonutrientes y antioxidantes, para tratar a pacientes con artritis, según cita una publicación del medio digital Business Insider.

Otros análisis probaron el mismo producto en ratas de laboratorio que padecían reumatismo. Los estudios permitieron determinar que los animales sufrieron significativamente menos inflamación e hinchazón, como resultado de la terapia con cilantro que su grupo de comparación, que recibió cortisona.

Depura el hígado

De otro lado, se dice que las propiedades que ofrece el cilantro ayudan a desintoxicar el hígado. Cuerpo Mente cita una investigación realizada en Japón y dirigida por el doctor Yoshiaki Omura, según la cual el consumo de esta planta facilita la eliminación de metales pesados tóxicos como el mercurio. Además, el aceite esencial que contienen las hojas del cilantro favorece la secreción de jugos gástricos y mejora la digestión.

Sin embargo, los beneficios del cilantro no se dan por si solos, sino que su ingesta debe estar acompañada de una dieta balanceada, la cual debe incluir el consumo constante de frutas y verduras.

Otra de las bondades que se le atribuyen a esta planta aromática es que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Según un artículo publicado en el diario El Universo, esto se debe a que sus semillas y hojas mejorarían la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos.

Así mismo, las investigaciones han mostrado que los ácidos de esta planta podrían reducir la acumulación de colesterol en las paredes internas de las arterias, debido a que contiene flavonoides polifenólicos antioxidantes como la quercetina, el kaempferol, la ramnetina y la epigenina.

Estos ácidos ayudarían también a desintoxicar la sangre, purificar los vasos sanguíneos y mantener el corazón en buen estado, evitando los accidentes cerebrovasculares y facilitando la circulación de la sangre alrededor de todo el cuerpo, según una publicación de la revista Mejor con Salud.

El cilantro es una de las plantas aromáticas más usadas en la gastronomía. - Foto: Getty Images

Contra las bacterias

Un artículo del portal de salud y bienestar Hola Doctor indica que hay investigaciones que concluyeron que el cilantro podría ser tan eficaz como la gentamicina, el antibiótico más común utilizado en el tratamiento contra la bacteria salmonella, gracias a un componente llamado dodecenal.

En el estudio publicado en el Journal of Agriculturaland Food Chemistry, los científicos aislaron la sustancia antibacteriana de las hojas frescas de cilantro. En las pruebas de laboratorio, el mencionado componente resultó ser dos veces mejor que la gentamicina.

La mejor forma de consumir esta planta, además de agregarla a los alimentos, es en una infusión. Para elaborarla se requiere de una taza de agua y tres ramas de cilantro. Se lava el cilantro, se pone a hervir el agua y en el momento de su ebullición se agregan las ramas por unos cinco minutos. Luego se apaga el fuego y se deja reposar esta mezcla por diez minutos. Se cuela y se consume.

Es importante tener en cuenta que las propiedades de esta planta no sustituyen los nutrientes que se obtienen a partir de otros alimentos. Así mismo, no es recomendable automedicarse y tomarlo como tratamiento para lesiones o enfermedades, sin haber consultado previamente con un médico. No está indicado para mujeres embarazadas, ni en periodos de lactancia.