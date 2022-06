La hierba que ayuda a producir colágeno de manera natural, así se puede preparar

La falta de colágeno es la causa del envejecimiento y la pérdida de elasticidad, por eso los especialistas señalan que es importante mantener los niveles de colágenos, no solo para temas estéticos, sino también para una mejoría en la salud en el organismo.

En unCOMO señalan que una buena opción para ganar colágeno es la alimentación. Por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina C ayudan para la producción de colágeno, por eso se recomienda el consumo de frutas y verduras que son ricos en este nutriente. El tomate, el melón, la sandía, las fresas, los pimientos, el perejil, las espinacas y el brócoli son productos ricos en vitamina C.

Otra recomendación de los expertos es mantener una dieta sana y equilibrada en la que no falte ningún nutriente; también se debe ser constante en la práctica del ejercicio físico, esto con el objetivo de mantenerse en forma y saludable para ayudar al cuidado de los huesos y piel. La hidratación a base de agua y de cremas hidratantes son una fuente de nutrientes para mantener una piel joven.

Una de las principales bondades del colágeno es que juega un papel importante en el fortalecimiento de la piel, y además puede beneficiar la elasticidad y la hidratación, según el portal especializado en salud Healthline.

Sin embargo, con el paso de los años el organismo va perdiendo esta sustancia y no tiene la misma capacidad para regenerarla. Según el portal Vivir Mejor TV, el cuerpo contiene unas células que elaboran esta proteína con la ayuda de aminoácidos que el organismo obtiene a través de la comida.

Con el tiempo, estas células ralentizan su capacidad de sintetizar el colágeno y la consecuencia de este proceso es que empiezan a aparecer problemas tanto a nivel estético, que se evidencian en la piel, como internas que derivan en inconvenientes de salud.

Existen varias maneras de obtener colágeno. Además de la alimentación, los trucos caseros pueden resultar muy útiles. Uno de ellos es el uso de una crema hecha a base de moringa, la cual en el portal Panorama web explican como prepararla.

Ingredientes

Medio vaso de aceite de oliva.

7 hojas de moringa.

1 cápsula de vitamina E.

Preparación y modo de uso:

En la licuadora se debe mezclar todos los ingredientes hasta que se integren.

Vaciar el resultado en un recipiente.

Lavar el rostro a profundidad y secar la piel.

Aplicar la mascarilla en todo el rostro y dejar actuar por 30 minutos.

Finalmente, enjuagar con agua tibia.

La recomendación en Panorama web es usar esta crema dos veces a la semana para notar los beneficios esperados.

Según Saber vivir, en el organismo hay una serie de proteínas, y una ellas es el colágeno, el cual tiene una presencia del 35 % del total en el organismo. Por este alto porcentaje, el colágeno es un elemento absolutamente imprescindible para el cuidado de la piel y los huesos. “Les aporta resistencia y al mismo tiempo flexibilidad; y lo mismo hace con tendones, ligamentos, cartílagos y músculos”, indican en el mencionado sitio web.

Además de la alimentación y la crema de moringa, otra recomendaciones de los expertos es evitar el cigarrillo o exponerse continuamente a la contaminación ambiental.

Es ideal para mantener los buenos niveles de colágeno dormir bien, pues la hormona relacionada con el sueño, la melatonina, “tiene poder antioxidante y antiinflamatorio, lo que ayuda a reducir los signos de la edad”. Otra razón es que dormir al menos 7 horas aumenta la hormona del crecimiento. De acuerdo a Saber vivir, “unos buenos niveles mejoran la síntesis del colágeno”.

También aconsejan disminuir el consumo de alimentos ricos en azúcar pues esta se engancha a algunas proteínas como la elastina y el colágeno entre ellas, en Saber vivir describen que este ingrediente genera que se vuelven “rígidas, endurecidas, por un proceso denominado glicación”.