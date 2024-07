La increíble historia detrás de la universidad que tuvo que pedirle perdón a una estudiante por no dejarla ingresar a su mascota

Según la estudiante, se vio obligada a poner la tutela ante la negativa de dicha institución, que la instaba a presentar no solo un carnet de vacunación de la mascota, sino los documentos relacionados con su historia clínica. De esta manera, se buscaba soportar no solo su proceso médico, sino, especialmente, cómo se justificaba la dependencia emocional hacia su mascota. | Foto: Getty Images

Y, pese a que el número es alto, los pacientes encuentran barreras no solo en materia de diagnóstico, sino de tratamiento oportuno. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Nacional de Salud (ONS), en el país los pacientes con una enfermedad como la depresión encuentran “barreras de acceso al sistema de salud que restringen el tratamiento”.

Por ello, muchos de estos pacientes han encontrado en las mascotas no solo compañía, sino un apoyo real para paliar distintas condiciones de salud mental.

Y consigna otro detalle no menor: a la hora de tratar temas de salud mental, “se debe tener en cuenta el enfoque de género, pues las niñas y las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir trastornos de ansiedad y depresión”.

Una larga historia

Aunque puede parecerlo, el concepto de animal de apoyo emocional no es nuevo. Es una figura creada hace cerca de una década por las autoridades de vivienda y aeronáuticas de Estados Unidos, que reconocieron entonces la necesidad de permitir que los animales de compañía puedan viajar en cabina y no en la bodega de los aviones, y que, asimismo, no sean considerados como simples mascotas en el momento de adquirir una vivienda.