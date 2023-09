La poderosa verdura que aumenta el colágeno y regula la tiroides

“Entre sus propiedades, las verduras de hoja verde destacan por su contenido en calcio, magnesio, potasio, vitamina K, vitamina C y fibra, y, por otra parte, son el grupo de verduras más ricas en hierro y en cuanto al calcio que contienen, en la mayoría de los casos es de elevada biodisponibilidad ”, reseñó el sitio web Las Provincias , en su sección de salud.

El brócoli es uno de los vegetales más deliciosos, saludables y más recomendado por los expertos a la hora de consumir, debido a que es rico en vitaminas B1, B2, B3, B6, C, E, K y betacarotenos , además de elementos esenciales como el calcio, potasio, selenio, fósforo, magnesio y hierro, por lo que brinda importantes beneficios y propiedades para la salud.

Nutrientes como la vitamina K y C, además de contener ácido fólico y fibra dietética, así como minerales de alta relevancia, tales como el calcio y el hierro, le dan razones de peso a quien desee consumir más esta verdura .

Sin embargo, el brócoli no está exento de contraindicaciones. Por ejemplo, para los problemas estomacales graves, no se recomienda comer verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas. Otra contraindicación del brócoli se refiere a las personas con problemas de tiroides, debido a que no se recomienda por el hecho que bloquea la glándula responsable a esta condición.