La rutina de 10 minutos para quemar grasa del abdomen

Adelgazar es uno de los principales propósitos que las personas se plantean cada año, sin embargo, el proceso no siempre es sencillo. Para algunos, la pérdida de grasa corporal resulta más difícil, por lo que se mantienen en la constante búsqueda de dietas o rutinas de entrenamiento que les ayuden a perder esos kilitos de más.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de sus directrices para una vida saludable, hace especial énfasis en la importancia de mantener una dieta balanceada, priorizando alimentos como vegetales, frutas, legumbres, cereales, carnes magras y agua. Así mismo, destaca la actividad física como un complemento esencial para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Una de las zonas del cuerpo más propensas a la acumulación de grasa es el abdomen. En consecuencia, aparece la famosa barriga con la que algunas personas tienden a sentirse incómodas. Por esta razón, es común que se pregunten cómo pueden reducirla.

Para empezar, es pertinente mencionar que la grasa se pierde de manera general cuando el cuerpo se somete a un régimen de déficit calórico, es decir, gasta más calorías de las que consume. Este efecto se logra mediante el ejercicio regular y la alimentación balanceada, reduciendo la ingesta de alimentos con alto contenido de calorías.

De acuerdo con información de la enciclopedia médica MedlinePlus, es conveniente limitar el consumo de sal, azúcar, bebidas alcohólicas, grasas saturadas y grasas trans para prevenir el sobrepeso u otras afecciones relacionadas con una alimentación poco saludable.

El HIIT son ejercicios de alta intensidad que contribuyen en la pérdida de peso. - Foto: Getty Images

¿Cómo quemar grasa en diez minutos?

Algunas personas asocian los ejercicios para el abdomen con la pérdida de grasa en esta región del cuerpo. No obstante, la relación no funciona de esa manera. Si bien dichos ejercicios contribuyen a fortalecer la región abdominal, su ejecución por sí sola no hará que se elimine esa capa de grasa que esconde los famosos “cuadritos” o “chocolatina”. En tal virtud, la alimentación es clave para lograr el objetivo.

Ahora bien, esto no quiere decir que el ejercicio no sea útil para quemar grasa. La palabra mágica es “balance”, priorizando tres elementos básicos: la actividad física, la alimentación balanceada y el descanso adecuado.

Según reseña el portal Adelgazar en casa, existen varias rutinas de ejercicio que las personas pueden ejecutar para incrementar su gasto calórico al mismo tiempo que fortalecen y tonifican su cuerpo. Una de ellas consiste en un circuito que reúne algunas actividades beneficiosas para la región abdominal:

Girar el torso

Ubicarse por detrás de una silla y poner las manos sobre el espaldar.

Guardar la distancia de un paso y flexionar levemente las rodillas.

Apuntar el pecho hacia el suelo y girar lentamente a la izquierda y luego hacia la derecha. Simultáneamente se debe levantar el brazo.

Realizar 20 repeticiones.

Levantamiento de piernas

Sentarse al borde de una silla y mantener las rodillas flexionadas. Usar las manos para mantener el apoyo.

Mover tus glúteos hacia adelante de manera que no toquen la silla.

Levantar la pierna y estirarla paralelamente al piso.

Realizar 20 repeticiones alternando las piernas.

Giro de torso estando recostado

Recostar de espalda, acercarse a una silla y poner los pies sobre ella.

Poner las manos en la nuca.

Usando los músculos abdominales, levantar los omóplatos del piso y tocar la rodilla izquierda con el codo derecho.

Realizar 20 veces repeticiones alternando los lados.

Ejemplo de sentadilla con peso. - Foto: Getty Images

Sentadillas

Abrir los pies al ancho de los hombros.

Flexionar las piernas hasta alcanzar un ángulo de 45 grados y regresar a la posición inicial.

Realizar 20 repeticiones

Plancha

Este es uno de los ejercicios más populares para fortalecer el abdomen. Para su ejecución, la persona debe ubicarse boca abajo, apoyando pies y antebrazos en el suelo para mantener la distancia.

Manteniendo la espalda recta y las piernas completamente estiradas, se debe conservar dicha posición tanto como sea posible.

Para que los resultados de este y otros circuitos sean más efectivos, es conveniente diseñar un plan de entrenamiento que incluya ejercicios de fuerza y de tipo cardiovascular. Así mismo, acompañar el proceso con una dieta balanceada. Por esta razón, vale la pena consultar con un profesional.