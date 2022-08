¿La sal marina ayuda contra el estreñimiento?

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, señala que el estreñimiento consiste en la dificultad para evacuar, siendo las heces duras y grumosas. Es entonces que el principal síntoma es el dolor estomacal.

La entidad señala que con el autocuidado una persona puede tener mejoría, sin embargo, si esto no sucede, lo mejor es acudir a un médico que prescribirá los tratamientos adecuados, entre ellos, el cambio de un plan de alimentación junto con rutinas físicas.

Cabe incluir que el consumo de agua es vital no solo para hidratar el cuerpo, sino que, esta contribuye en la digestión porque ablanda las heces. Asimismo, en la creencia popular se dice que el consumo de sal marina con agua puede contribuir en esta afección que dificulta la evacuación.

La sal marina

Tal y como lo señala Tua Saude, en uno de sus artículos revisado por la nutricionista, Tatiana Zanin, la sal marina se obtiene de “la evaporación del agua de mar” que al no someterse a un proceso de transformación no pierde sus minerales, tales como, el yodo que puede ayudar a combatir algunas enfermedades como la tiroides.

Sin embargo, el alto consumo de sal puede ser perjudicial para la salud, porque puede provocar daños renales o en la presión arterial.

“Para los adultos: la OMS recomienda consumir menos de 5 gramos (un poco menos que una cuchara de té) de sal por día (1)”, explica la Organización Mundial para la Salud, OMS.

La entidad internacional señala que se debe consumir sal yodada, es decir, «enriquecida» con yodo, lo cual es esencial para un desarrollo sano del cerebro del feto y del niño pequeño, así como para optimizar las funciones mentales en general”, precisa.

El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud - Foto: Getty Images

Aunque su alto consumo puede ser nocivo, su ingesta adecuada es favorable para la salud porque el sodio, “es un nutriente esencial necesario para mantener el volumen plasmático, el equilibrio ácido básico, la transmisión de los impulsos nerviosos y el funcionamiento normal de las células”, puntualiza.

Cabe destacar que la sal se encuentra originalmente en algunos alimentos como la leche y la carne, por ejemplo. Asimismo, en productos que son elaborados, ya sea artesanalmente o no, como el pan. Por lo tanto, se recomienda tener hábitos saludables reduciendo el consumo de sal.

La sal marina y el estreñimiento

La revista de salud Tua Saúde, explica que la sal marina, no es refinada y está compuesta de más niveles de sodio que la común, que se puede encontrar en diferentes versiones.

Gas, gases, flatulencia, diarrea, problema digestivo, baño, estreñimiento - Foto: Getty Images/iStockphoto

Continuando, un artículo titulado “Eficacia del bolo de solución salina tibia y posturas de yoga como preparación para la colonoscopia: un estudio piloto”, publicado en 2010 y escrito por Arya Vijaypat, explica que el agua tibia con sal marina junto a shankh prakshalana, una postura del yoga, puede ayudar a la preparación de una colonoscopia, una práctica que puede detectar el cáncer de colon, y por ende, ¿contrarresta el estreñimiento?

Es importante mencionar que el estudio no es exacto en la conclusión de si el agua con sal marina ayuda a esta afección digestiva.

Pero, de acuerdo con el artículo publicado por Mejor con Salud, y escrito por Daniela Echeverri, se cree que al consumir agua con sal marina, el cuerpo se purifica, práctica que discrepa con algunos, que afirman que el organismo no lo necesita, señala.

Efectos secundarios de beber agua con sal

El sitio web citado, señala que si se consume esta bebida sin haber comido previamente, puede generar, náuseas y vómito. Asimismo, hormigueo en extremidades, desorientación, fatiga, y provocar irregularidades en la presión arterial.