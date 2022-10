La semilla que ayuda a prevenir la diabetes: así se puede consumir

La quinua es una semilla saludable y rica en proteínas, considerada como un grano integral. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos define este tipo de grano como aquel que contiene todas las partes originales, convirtiéndolo en un alimento más completo que los refinados o procesados.

Dado que cada día es mayor el número de personas que apuestan por una alimentación ecológica y beneficiosa para el organismo, el consumo permanente de quinoa es recomendado por los expertos, gracias a que aporta proteínas, grasas y carbohidratos completos. De este modo, se convierte en un producto ideal en el marco de una dieta equilibrada.

Una investigación publicada en Journal of the Science of Food and Agriculture, citado por el portal Mejor con Salud, reconoce a la quinoa como un alimento funcional que ayuda a reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades. Estas cualidades se atribuyen en gran medida a su contenido de nutrientes esenciales, los cuales incluyen minerales, vitaminas, ácidos grasos y antioxidantes, precisa la publicación.

Una de las principales bondades de este alimento es que es rico en proteínas. Tiene casi el doble de la cantidad de proteína que se encuentra en la avena, así como un poco más de fibra y hierro, dicen los expertos. Adicionalmente, es una proteína completa, lo que significa que contiene los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, pero que no puede producir por sí solo.

La proteína es clave para reparar las células y producir otras nuevas. También es importante para el crecimiento y desarrollo durante la infancia, la adolescencia y el embarazo. Es una buena opción en lugar del arroz y otros granos ricos en carbohidratos y bajos en proteínas, especialmente para las personas con diabetes.

Una publicación en Archivos Latinoamericanos de Nutrición sugiere que los productos a base de quinoa son una opción saludable y fácil de tolerar por pacientes celíacos a la hora de remplazar el trigo. Se indica que su consumo moderado es beneficioso para personas que presentan inconvenientes con sus niveles de azúcar en la sangre.

En torno a este tema, una investigación liderada por la doctora Diana Díaz, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y publicada en la revista Nutrients, concluye que el consumo de esta semilla puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2, debido a su capacidad nutricional.

Dado que es un alimento muy completo, es un buen sustituto de los cereales. De hecho, ya se había indicado que el consumo de quinoa podía tener un impacto favorable en la prevención de enfermedades cardiovasculares y que ayuda a controlar el colesterol.

Otras bondades

La Biblioteca de Medicina asegura que esta semilla es fuente de potasio, que se necesita para el desarrollo del músculo, para mantener un ritmo cardíaco regular y muchas otras funciones corporales, además de ser rica en antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular. Esto es importante para la cicatrización, así como para la prevención de enfermedades y el envejecimiento.

Así se puede consumir

La quinua se puede consumir de diversas maneras. Se puede cocinar a fuego lento en agua como el arroz. Se agrega una parte de quinua a dos de agua y se deja que hierva hasta que esté blanda, durante unos 15 minutos.

Una vez cocida que puede agregar a platos de pasta, sopas o ensaladas. También es posible convertirla en un plato acompañante y considerar este producto como el nuevo arroz.

Otra manera de consumirla es cocinarla con hierbas, fríjoles, verduras y condimentos y también es viable usar harina de quinoa en lugar de la de trigo para elaborar bizcochos, tortitas, galletas o en otros productos horneados.