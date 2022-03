La Tierra se quedará sin oxígeno: esta será la fecha

La cuestión de lo que podría llegar a suceder si el oxígeno, elemento de vida para los seres humanos, dejara de existir en el planeta Tierra fue la discusión que tuvo un grupo científico de los Estados Unidos y Japón.

Desde luego, la vida en función y movimiento se da gracias a la absorción de oxígeno y otros componentes que, según la ciencia, hacen habitable al planeta azul. Sin embargo, nada está garantizado en la atmósfera y, por ello, un estudio trató de abordar el posible escenario que la humanidad enfrentaría si el oxígeno se esfumara por completo.

De acuerdo con las investigaciones, este caso no sería tan descabellado como parece ser; de hecho, no se descarta la idea de que, en algún momento de la existencia humana, el elemento de vida no esté presente. En efecto, se argumenta que si la Tierra llega a experimentar sequías donde el agua es casi que una ilusión, por causa del calentamiento global, gases como el metano se elevan y, en consecuencia, la cantidad de oxígeno disminuye.

Para llegar a dar estas razones, un estudio del Instituto de Georgia, en los Estados Unidos, y la Universidad de Toho, en Japón, se centró en establecer la fecha en la que, potencialmente, podría ocurrir lo inesperado.

Pese a que no hay un tiempo exacto, determinaron que podría suceder en millones de años, puesto que “durante muchos años la vida útil de la biosfera de la Tierra se ha discutido sobre la base del conocimiento, que tenemos sobre el brillo del Sol y el ciclo geoquímico global de carbonato silicato”, sostuvo Kazumi Ozaki, de la intuición asiática, publicó colombia.com.

Así las cosas, teniendo como base la teoría científica de que el oxígeno posiblemente dejaría de existir por causa de los niveles del calentamiento global, la investigación predijo que la vida en la Tierra, tal como se conoce hoy en día, terminaría en unos 2.000 millones de años, a pesar de no tener en cuenta este factor ambiental. De este modo, se dio el calendario definitivo.

En otras ocasiones el conglomerado de investigación ya había abordado el tema, pero con la llegada del coronavirus y otros efectos sociales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, se estima que el planeta está en la línea de “sufrir consecuencias más aceleradas”.

En la misma vertiente de estudio se indica que el enfoque está dado en la cantidad de oxígeno rico adherido a la atmósfera y no en otros factores que comprometen a la biología. No obstante, especies han quedado en el olvido, con su extinción, y el accionar humano ha impactado con severidad al medioambiente, variables que pueden repercutir en el gas incoloro e inodoro que se encuentra en el entorno.

Por otro lado, la Nasa advirtió que en diez años se alcanzará el techo de calentamiento global en el mundo. De acuerdo con Edil Sepúlveda, científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa, de mantenerse los patrones actuales de aumento de temperatura, en 2031 o 2032 el planeta llegaría al punto de los 1,5 °C, lo que representa el tope máximo propuesto en el Acuerdo de París de 2015.

A principios de 2022, el pasado jueves 13 de enero, la Agencia de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) publicaron un informe en el que se habló sobre la temperatura del planeta, en relación a análisis propios de las dos instituciones. En este mismo, revelaron que “la temperatura promedio global de la superficie de la Tierra en 2021 empató con la de 2018 como la sexta más cálida registrada”.