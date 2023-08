La verdura que combate ciertos tipo de cáncer, alivia el colon y combate enfermedades degenerativas

Aunque no hacen milagros, su constante consumo pueden ser muy beneficiosos a corto, medio y largo plazo. Un ejemplo de esto es la ingesta de remolacha, que puede combatir ciertos tipos de cáncer, alivia el colon y combate enfermedades degenerativas.

La verdura que puede combatir ciertos tipos de cáncer, alivia el colon y combate enfermedades degenerativas

Aunque no existen milagros, la naturaleza puede ser una gran aliada al momento de prevenir diversas enfermedades, sin embargo, si se padece o se sospecha que se tiene una enfermedad, lo ideal es acudir con un especialista para evitar problemas graves en el futuro.

Además, este instituto explica que “a veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos)”.