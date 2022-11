Cáncer: La vitamina C puede ser determinante en el tratamiento según estudio

La vitamina C puede ser la clave para mejorar la eficacia de las terapias con células anticancerígenas derivadas de células dendríticas, de acuerdo con lo demostrado por los Investigadores del Laboratorio de Epigenética y Enfermedades Inmunes del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

El tratamiento de las células con vitamina C conduce a una activación más consistente de los genes implicados en la respuesta inmune, principalmente a través de la desmetilación (eliminación de un grupo metilo de una molécula) del ADN, una especie de reprogramación epigenética, según lo demostraron los resultados del estudio. Este descubrimiento puede ser útil para generar en el futuro terapias más potentes basadas en células dendríticas.

Desde el inicio de las terapias celulares anticáncer, aquellas que utilizan células vivas para encontrar y eliminar tumores se han utilizado muchos tipos de células inmunitarias. Las terapias celulares más conocidas utilizan linfocitos, como en las exitosas terapias CAR-T.

Recientemente, las células dendríticas han atraído la atención de los científicos gracias a su capacidad para captar y presentar antígenos (pequeñas partes de un patógeno o una célula cancerosa) a los linfocitos T e inducir una potente activación inmunitaria específica de antígeno.

En este sentido, la carga de células dendríticas con antígenos específicos para crear memoria inmunitaria constituye las denominadas DC-vacunas.

Para estudiar las células dendríticas en el laboratorio, los investigadores las diferencian de los monocitos (también una célula inmunitaria) mediante un conjunto particular de señalización molecular. Esta diferenciación se lleva a cabo mediante un complejo conjunto de procesos de activación génica en el núcleo, sobre todo gracias a la actividad de la maquinaria de remodelación de la cromatina encabezada por la familia TET de desmetilasas, proteínas que actúan sobre las marcas epigenéticas del ADN.

Se sabía que la vitamina C interactuaba con varias proteínas TET para potenciar su actividad, pero el mecanismo específico era aún poco conocido en las células humanas. En una reciente publicación en la revista Nucleic Acids Research, un equipo dirigido por el doctor Esteban Ballestar planteó la hipótesis de que el tratamiento de monocitos in vitro mientras se diferencian en células dendríticas ayudaría a que las células resultantes fueran más maduras y activas.

La naranja es una alta fuente de vitamina C. - Foto: Getty Images

Los resultados obtenidos por Octavio Morante-Palacios, primer autor de la publicación, José Luis Sardina (también del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras) y Eva Martínez-Cáceres, jefa de Inmunología del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol, muestran que el tratamiento con vitamina C desencadena una amplia desmetilación en los sitios de unión a NF- kB/p65 en comparación con las células no tratadas.

Esto favorece la actividad de los genes implicados en la presentación de antígenos y la activación de la respuesta inmunitaria. Además, la vitamina C aumenta la comunicación de las células dendríticas resultantes con otros componentes del sistema inmunitario y estimula la proliferación de células T específicas de antígeno.

De hecho, los investigadores demostraron que las células dendríticas estimuladas con vitamina C y cargadas con antígenos específicos del virus del Sars-CoV-2 eran capaces de activar las células T in vitro con mayor eficacia que las no tratadas, lo que demuestra la superioridad de las vacunas DC tratadas con vitamina C.

En general, estos nuevos hallazgos apoyan la hipótesis de que el tratamiento de las células dendríticas derivadas de monocitos con vitamina C puede ayudar a generar vacunas DC con mayor rendimiento. Tras consolidar estos resultados en modelos preclínicos y en ensayos clínicos, una nueva generación de terapias celulares basadas en células dendríticas podría utilizarse en la clínica para combatir el cáncer con mayor eficacia.

*Con información de Europa Press.