La vitamina que ayuda a producir colágeno, prevenir la osteoartritis y tratar las arrugas de la piel

A las vitaminas se les reconoce por ser un grupo de sustancias que el cuerpo requiere para desarrollarse con normalidad. Estos nutrientes participan en procesos como el desempeño celular y el crecimiento y desarrollo de las personas.

Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, existen dos tipos de vitaminas: liposolubles e hidrosolubles. Las primeras se almacenan en el hígado, el tejido graso y los músculos, y son la A, D, E y K; mientras las segundas no se almacenan en el cuerpo e incluyen la vitamina C y todas las del grupo B.

En total son 13 las vitaminas esenciales que no deberían faltar en el organismo, pues su deficiencia puede causar inconvenientes de salud. En esa lista está precisamente la C, una de las más comunes y que cumple con diversas funciones en el cuerpo.

La vitamina C es clave para la formación de colágeno. - Foto: Getty Images / haryigit

También conocida como ácido ascórbico, las personas requieren de esta vitamina para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. También es vital para el proceso de curación del cuerpo, precisa el instituto de investigación Mayo Clinic.

Se caracteriza por ser un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres, las moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos o se expone al humo del tabaco y la radiación del sol, los rayos x u otras fuentes. Los radicales libres pueden desempeñar un papel en las enfermedades cardíacas, el cáncer y otras afecciones.

Importancia de la vitamina C

Esta vitamina es una de las más importantes para el organismo. Entre las muchas propiedades que tiene, se ha probado que es favorable para lo siguiente, de acuerdo con información de la revista Mejor con Salud.

La vitamina C es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Tratar las arrugas de la piel. Esto de debe a su gran capacidad antioxidante y su aporte en la producción de colágeno.

Previene el avance y las molestias por la osteoartritis, gracias a que aumenta la producción de colágeno, el cual beneficia significativamente la regeneración del cartílago. La osteoartritis se caracteriza por la destrucción del cartílago, causando presión en los huesos y articulaciones.

Mejora las heridas causadas por quemaduras.

El cuerpo la usa para formar diferentes tejidos: vasos sanguíneos, cartílagos y músculos.

Ayuda en el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Mejorar los síntomas de arterioesclerosis (placas en las arterias).

También ayuda en el proceso de absorción del hierro.

Los cítricos son de los alimentos que más le aportan vitamina C al cuerpo. - Foto: Getty Images

Alimentos ricos en vitamina C

Debido a que el cuerpo no produce este nutriente, necesita obtenerlo de la dieta. Las principales fuentes alimenticias son las frutas y verduras.

Las frutas que tienen las mayores fuentes de vitamina C son, entre otras:

Melón

Frutas y jugos de cítricos, como las naranjas y toronjas (pomelos)

Kiwi

Mango

Papaya

Piña

Fresas, frambuesas, moras y arándanos

Sandía o melón

Las verduras más ricas en esta vitamina son:

Brócoli, coles de Bruselas y coliflor

Pimientos rojos y verdes

Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja

Papa o patata blanca y la dulce (camote)

Tomates y su jugo

Cidrayote

El consumo insuficiente de este nutriente puede ocasionar síntomas y afecciones tales como los siguientes, según Medline Plus.

Anemia

Encías sangrantes

Disminución de la capacidad para combatir infecciones

Disminución de la velocidad de cicatrización de las heridas

Cabello seco con puntas partidas

Tendencia a la formación de hematomas

Gingivitis (inflamación de las encías)

Sangrados nasales

Posible aumento de peso debido al metabolismo lento

Piel áspera, reseca y descamativa

Dolor e inflamación de las articulaciones

Debilitamiento del esmalte de los dientes

La vitamina C es clave para el fortalecimiento del sistema inmune. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una forma grave de deficiencia de vitamina C se conoce como escorbuto. Esta afecta principalmente a adultos mayores y que tienen problemas desnutrición.

Además de la alimentación, esta vitamina también está disponible como suplemento oral, generalmente en forma de cápsulas y tabletas masticables. De acuerdo con Mayo Clinic, si se toman en dosis adecuadas, estos suplementos se consideran seguros, pero si se excede el consumo es posible que se generen algunos efectos secundarios, entre ellos:

Náuseas, vómitos y diarrea

Acidez estomacal

Hinchazón o cólicos estomacales

Fatiga y somnolencia, o a veces insomnio

Dolor de cabeza

Enrojecimiento de la piel

En algunas personas, los suplementos de vitamina C pueden causar cálculos renales, en especial si se toman en altas dosis. El uso prolongado de suplementos por vía oral superiores a 2.000 miligramos por día aumenta el riesgo de efectos secundarios significativos, precisan los expertos.