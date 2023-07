Las enfermedades que puede provocar el consumo de tomate en algunas personas

Sin embargo, no todos son beneficios y consumir la semilla del tomate puede traer muchos efectos negativos para varias personas. Por lo que se recomienda siempre estar informado y saber qué alimento, así sea fruta o verdura, puede alterar el estado de salud de cada persona.

Esto sucede porque el tomate tiene solanina, la cual es conocida como “ladrona” calcio, lo que evidentemente genera dolor en los huesos y las articulaciones. Esta sustancia puede ser tóxica para muchas personas, especialmente las que cuenten con mayor edad. Por lo que no se les recomienda el consumo frecuente de la fruta.

Sin embargo, resulta que este fruto no es tan adecuado para aquellas personas que sufren de gastritis, en especial si el padecimiento es crónico y no desaparece. De acuerdo con el portal The Objetive, una de las causas por las que un individuo experimenta inflamación del revestimiento del estómago puede darse tras comer tomate.