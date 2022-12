Las graves enfermedades que provocan la acumulación de heces verdes

El meconio: hace referencia a las primeras heces del bebé, formándose durante la gestación. Por lo general, esta sustancia tiene una consistencia espesa, viscosa y verdosa, ya que la microbiota intestinal del bebé aún no está completamente desarrollada y por ello posee bacterias esenciales para actuar sobre la bilis. Normalmente, el bebé debe liberar este excremento dentro de las primeras 24 horas después de nacido; de lo contrario, se debe estudiar la causa para determinar un tratamiento adecuado.

Bilis: esta secreción ayuda en el proceso de digestión ayudando a que las grasas se absorban a nivel intestinal. No obstante, cuando una persona tienen diarrea, el tránsito intestinal se acelera y el organismo no consigue absorber los nutrientes de forma correcta y por ello, la bilis secretada no tiene tiempo de procesarse en el intestino y esto provoca una coloración verdosa al momento de evacuar.