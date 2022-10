Las hierbas naturales que podrían afectar la salud

Cada vez más se dan a conocer las propiedades y efectos de plantas medicinales que traen beneficios sobre la salud, que al ser incluidas en tratamientos pueden ayudar a combatir los síntomas de ciertas afecciones.

No obstante, su alta ingesta o mal uso puede ser perjudicial porque aunque se cree que al ser naturales son favorables, no en todos los casos resulta.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República de Paraguay advierte en una de sus publicaciones los efectos negativos que trae el consumo prolongado de infusiones, sugiriendo un máximo de 3 meses de ingesta continua. Además, aconseja no fusionar varios tipos de plantas, sino consumir el agua de una sola.

Las hierbas naturales que afectan la salud

Entre tanto, el Gobierno de México también advierte sobre las contraindicaciones que pueden tener algunas plantas usadas para remedios caseros.

Tal y como lo señala la Secretaria de Salud de ese país, sugiere no hacer remedios caseros para tratar los síntomas provocados por los dolores estomacales y tensión alta, porque según la entidad, pueden ser mortales en algunas ocasiones.

Es decir, que para los niños no se aconseja que consuman té de anís de estrella, que usualmente es usado para contrarrestar cólicos que con un efecto secundario puede causar convulsiones e intoxicación.

Asimismo, el ente gubernamental sugiere que los adultos no deberían consumir jengibre porque cuando se consume de manera no moderada puede provocar tensión alta. Sin embargo, tiene la capacidad de combatir afecciones gastrointestinales que se desencadenan en cólicos y vómitos.

La planta aromática que ayuda a mejorar la circulación. - Foto: Getty Images

Romero: Cuerpomente menciona algunas contraindicaciones que tiene el uso de esta planta silvestre con propiedades aromáticas como elevar la presión arterial, por lo que no es recomendada en pacientes con hipertensión. El portal Mejor con Salud señala que aunque esta planta tiene múltiples propiedades, no es una cura y se necesita la guía de un especialista para su uso.

En algunas recetas se usa como aceite esencial, por lo que según explica el portal de salud, puede ser tóxico. Además, tiene contraindicaciones en mujeres embarazadas, en etapa de lactancia y otras enfermedades.

Sus propiedades buenas para la salud pueden verse opacadas por los riesgos de consumirla inadecuadamente. - Foto: Getty Images

Laurel: Tua Saúde sugiere que las mujeres que se encuentren en etapa de lactancia o embarazadas no deberían consumirlo, porque podría “producir un aborto”. Así mismo, aunque esta planta medicinal tiene múltiples beneficios, su excesivo consumo puede causar somnolencia.

Aunque como se mencionó anteriormente, el consumo de té de laurel puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, su frecuente consumo puede generar hipoglucemia, es decir, bajos índices de glucosa en la sangre que perjudican la salud del paciente.

Sábila: la Clínica Mayo indica que la sábila se considera segura, siendo adecuada para ciertas afecciones como el acné y el estreñimiento. Pero, su látex amarillo que no se somete a un proceso puede provocar una enfermedad terminal, como el cáncer. Entre tanto, también podría causar insuficiencia renal, causar efectos como diarrea y cólicos.

¿Cómo elegir una planta medicinal?

La entidad americana de salud da algunas pautas para determinar si una planta es segura en su uso. MedlinePlus, precisa que estas (plantas) no son avaladas como medicinas, por lo que no son aprobadas científicamente y que si funcionaron para una persona, no significa que lo haga en otra.

Por lo tanto, es importante revisar las etiquetas de los productos a consumir y sus componentes o consultar con antelación con un médico sobre los efectos que puede causar la ingesta o uso de plantas medicinales.