Las vitaminas que reducen el riesgo de cataratas y previenen la degeneración ocular

Con el pasar de los años, la salud ocular va disminuyendo a tal punto de generar distintas afecciones, entre ellas, las cataratas. Esta enfermedad ocurre cuando el cristal del ojo se empieza a opacar hasta formar una visión nublada y opaca; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las principales causas de ceguera en el mundo.

De acuerdo con información de la revista Mejor con Salud, la pérdida de la visión a causa de la opacidad progresiva del cristalino afecta principalmente a las personas mayores de 40 años, debido a que la bioquímica del organismo comienza a cambiar. Asimismo, las proteínas que son sintetizadas por las células de los ojos se endurecen, motivo por el cual pierden su elasticidad.

Por lo general, esta afección se acumula en ciertos puntos de la lente ocular, razón por la cual aparecen unos grumos blanquecinos. No obstante, este tipo de grumos, los cuales pueden llegar a ser observados en los ojos de las personas, no aparecen de forma repentina, ya que con el paso de tiempo va presentando una serie de síntomas y son los siguientes:

Visión nublada.

Hipersensibilidad a la luz.

Dificultad para ver en espacios oscuros.

Visión difusa a las fuentes de luz.

Colores amarillentos.

Visión doble.

Dificultad para leer.

Cambio frecuente en la fórmula de las gafas.

Aumento de la miopía.

De igual manera, un estudio publicado en la revista Public Health Nutrition, demostró que alimentos ricos en vitamina E como la espinaca, el brócoli y las semillas serían ideales para prevenir estos problemas de salud ocular, que tienden a presentarse con frecuencia durante la etapa del envejecimiento.

Así mismo, investigadores británicos afirman que comer alimentos ricos en vitamina C puede prevenir la aparición de cataratas en los ojos, según datos publicados en la revista científica Ophthalmology.

El portal web Tua Saúde, señala que el pimentón crudo, la naranja, las fresas, la papaya, el kiwi, la guayaba, la mandarina, el mango, el tomate de árbol, el brócoli cocido, los mariscos al vapor, la sandía, el repollo morado, el jugo de limón natural y el jugo de piña, son alimentos ricos en vitamina C que se pueden consumir para prevenir las cataratas. En cuanto al zumo de naranja, no solo ayuda a reducir el riesgo de cataratas, sino que también ayuda a conservar los vasos sanguíneos oculares sanos y a disminuir la pérdida de la agudeza visual y la degeneración macular.

Además de estos alimentos, existen otros que también aportan vitamina C, pero en menor cantidad, como lo son la lechuga, alcachofa, piña, banana o plátano, espinaca, aguacate o palta, manzana, zanahoria, ciruelas, calabaza y remolacha o betabel.

Tua Saúde, indica que para mantener la vitamina C en los alimentos anteriormente indicados, es importante no dejar las frutas como la papaya, fresas y kiwi sin cáscara y en contacto con el aire durante mucho tiempo, ya que esto puede disminuir la cantidad de vitamina C presente en el alimento.

Para prevenir este problema de salud, es importante asistir periódicamente a un especialista en salud para un chequeo de los ojos. Asimismo, la medicina tradicional ofrece múltiples remedios caseros a base de hierbas medicinales que son ideales para prevenir las cataratas y otros problemas visuales.

Con respecto a lo anterior, la revista Mejor con Salud señala que el diente de león es una planta con múltiples beneficios para la salud ocular. Esta flor, que se desaparece con el viento, también es conocida como Achicoria amarga. De acuerdo con una publicación hecha en Cambridge University Press, el diente de león es una fuente de diversos nutrientes y sustancias biológicamente activas. Además, sus raíces y hojas contienen vitaminas (complejo A, K, C y B), minerales (calcio, magnesio, potasio, zinc y hierro), micronutrientes, fibra, lecitina y colina.