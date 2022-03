Los 10 alimentos imprescindibles para mantener un cerebro sano

El cerebro humano es graso y sus conexiones nerviosas necesitan minerales, vitaminas del grupo B y aminoácidos para funcionar bien. Por esta razón requiere de alimentos ricos tanto en grasas saludables como en otros nutrientes.

Según el portal Cuerpo Mente, los carbohidratos también son importantes ya que el cerebro obtiene toda su energía de la glucosa. Sin embargo, es determinante priorizar aquellos de calidad, pues los productos ricos en azúcares sencillos desequilibran la energía.

Una buena forma de alimentar bien al cerebro es procurar mucha variedad de vegetales y colores en los platos, para conseguir más riqueza de nutrientes indispensables. De igual forma, es clave mantenerse bien hidratado para evitar el cansancio cerebral. La deshidratación dificulta la concentración. “Beber suficiente agua, así como té verde, infusiones, zumos o caldos ayuda a la actividad mental”, precisa el mencionado sitio web.

“Las vitaminas y los minerales se encuentran en muchos alimentos que forman parte de la tradición culinaria como los vegetales crudos, las frutas y la leche, la mantequilla y sus derivados, la carne, el pescado, los huevos, las legumbres, y los aceites vegetales”, indica el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España.

Así las cosas, los alimentos que no deben faltar en la dieta para mantener sano y saludable el cerebro son los siguientes:

1. Verduras de hojas verdes: Un artículo publicado en The New York Times asegura que estas verduras tienen una alta proporción de nutrientes en relación con las calorías. La col rizada, las espinacas, la rúcula, las coles, las remolachas y las acelgas son grandes fuentes de fibra, folato y vitaminas C y A. Se pueden añadir a ensaladas, sopas, estofados, salteados y batidos.

2. Frutas y verduras coloridas: Los estudios sugieren que los compuestos de las frutas y verduras de colores vivos, como los pimientos rojos, los arándanos, el brócoli y las berenjenas, los cuales son favorables para la memoria, el sueño y el estado de ánimo.

3. Carnes: La recomendación de los expertos apunta al consumo de carnes de aves y de cerdo, principalmente, evitando que tengan exceso de grasa.

4. Avena: Es considerado uno de los cereales más digestivos y a la vez nutritivos, rico en fibra e ideal para nutrir el cerebro con azúcares sanos y vitaminas del grupo B. Se recomienda consumir de tres a cuatro cucharadas un día sí y otro no. Otros cereales buenos son el arroz integral, el trigo sarraceno o la quinoa, asegura Cuerpo Mente.

5. Lentejas: Este alimento es rico en minerales. Como la mayoría de legumbres, contienen proteínas y fibra. Su versatilidad en la cocina las convierte en grandes aliadas. Además son ricas en hierro y zinc, minerales que previenen el cansancio físico y mental. Es ideal consumirlas al menos tres veces en la semana.

6. Mariscos: Las sardinas, las ostras, los mejillones, el salmón salvaje y el bacalao son fuentes de ácidos grasos omega-3 de cadena larga, esenciales para la salud del cerebro. Los mariscos también son una buena fuente de vitamina B12, selenio, hierro, zinc y proteínas. Si la persona no come pescado, las semillas de chía, las de lino y las verduras de mar también son buenas fuentes de omega-3, precisa la publicación de The New York Times.

7. Frutas y hortalizas ricas en antioxidantes: En este grupo se encuentra la zanahoria, que es rica en betacarotenos y los arándanos, que contienen vitamina C y potasio, los cuales activan las enzimas que protegen las neuronas y mejoran la memoria a largo plazo, indica un artículo del portal Hogarmanía.

8. Aguacate: Esta fruta es rica en grasas saludables de gran valor para la salud del cerebro. Puede aportar un gran contenido de grasas monoinsaturadas que mejorarán la actividad neuronal y la atención, además cuida la salud cardiovascular por lo que también ayuda a que las arterias funcionen de forma más efectiva y la sangre llegué adecuadamente al cerebro, indica el portal Gastrolabweb.

9. Nueces y frutos secos: Las nueces, almendras y demás frutos secos son necesarios para mejorar la concentración y el fortalecimiento cognitivo, contienen ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, vitamina E y magnesio, tres elementos necesarios para cuidar la salud del cerebro. Además aportan proteínas que pueden ayudar a estimular las neuronas mejorando la concentración.

10. Plátano: Al ser rico en triptófano, el aminoácido que ayuda a gestionar el estrés, y ser una buena fuente de potasio, magnesio y vitamina C, el plátano es considerado como una de las mejores frutas para cuidar de la memoria y el cerebro.