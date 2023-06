Los alimentos que rejuvenecen la piel y previenen la aparición de arrugas prematuras

Los profesionales mencionan que la mayoría de nutrientes y vitaminas es obtenida por el cuerpo, gracias a lo que se ingiere a diario; por eso, es pertinente tener sumo cuidado con respecto a los alimentos o productos que se consumen.

El órgano más grande del cuerpo es la piel, que con el paso de los años y ante la llegada del envejecimiento comenzará a arrugarse y las primeras líneas de expresión ya no serán una o dos, sino más y serán visibles de manera permanente, lo cual hace parte de un proceso normal que todas las personas tendrán que enfrentar.

Alimentos para rejuvenecer la piel

Aunque el envejecimiento es un proceso imposible de retrasar, es pertinente cuidar de la piel y esto se puede hacer por medio de la alimentación.

Cabe mencionar que la ingesta de estos alimentos no hará que las arrugas desaparezcan o evitará que no salgan; sin embargo, sí prevendrá determinadas enfermedades que surgen durante la vejez y hará que las condiciones de salud de la piel sean diferentes si se compara con un paciente que no cuida lo que come.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Saber Vivir brinda la lista de alimentos que se deben consumir para mejorar el estado y la apariencia de la piel.

La nutrición es responsable de hasta un 30 % de la generación de arrugas. - Foto: Getty Images

Pescados azules

Estos pescados tienen grandes cantidades de grasas saludables como el omega-3, por lo que es ideal para proteger la salud del cerebro y el corazón. Además, este compuesto reduce la inflamación e irritación de la piel y la mantienen hidratada. Lo ideal sería comer este tipo de pescados dos veces en la semana, entre ellos se destacan el salmón, la caballa, el atún, el boquerón, entre otros.

Brócoli

Esta verdura se debe cocinar al vapor, no más de cuatro minutos, para evitar que se pierdan sus propiedades nutricionales; estos arbolitos son ideales para acompañar algunas carnes o como ingrediente adicional dentro de una ensalada. Gracias a su alto contenido de sulfurados, este alimento cuenta con un efecto quimiopreventivo (reduce el riesgo de cáncer de mama, entre otros).

Aceite de oliva extra virgen

Este producto es ideal para sofreír verduras, champiñones e incluso es un excelente aliado para agregar a la pasta o las ensaladas, aportando un sabor único a las preparaciones. “Aporta ácido oleico, una grasa monoinsaturada cardioprotectora. Al no estar refinado, conserva sus compuestos fenólicos, que son antioxidantes y antiinflamatorios”.

Yogur

Para poder escoger un buen yogur, en medio de tanta variedad, es crucial que este sea natural, es decir que no contenga ningún sabor; además, es importante que la tabla nutricional no contenga más de seis gramos de azúcar, que equivalen al componente natural de la vaca conocido como lactosa. Este alimento promueve la buena salud del sistema digestivo, ya que contiene microorganismos vivos que mantienen el equilibrio de la flora bacteriana intestinal, fundamental para aumentar las defensas dentro del organismo. “Por su riqueza en calcio, proteínas, fósforo, zinc y magnesio, también contribuye a tener unos huesos sanos y fuertes y prevenir la osteoporosis”.

Se cuenta con estudios que avalan las cualidades de este producto para adelgazar, debido a los beneficios para tonificar los músculos, quemar grasa corporal y reducir la cintura. - Foto: Getty Images

Cereales integrales

Estos productos aportan grandes cantidades de fibra y minerales, la idea es validar que realmente contengan harina integral y no una mezcla entre harina integral y refinada . Gracias a su alto contenido de fibra, previene y trata padecimientos como el estreñimiento , además evitan que la grasa y el azúcar se acumulen dentro del torrente sanguíneo, previniendo enfermedades como la diabetes y el colesterol.

Chocolate negro

Este es un producto que se debe comer de manera ocasional, pero que cuenta con grandes beneficios cuando se ingiere, la idea es consumir uno que sea lo más natural posible; es decir, que sea a base de cacao y que contenga más de 75 % de este producto. “Sus polifenoles lo convierten en un buen escudo contra los radicales”, por ende, previene el envejecimiento prematuro.