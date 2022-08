Los hábitos diarios que ayudan a prevenir el estreñimiento

De acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney y Diseases, el estreñimiento se debe a la dificultad que una persona tiene para evacuar porque sus heces son duras y grumosas.

La solución parte del autocuidado, sin embargo, si esto no es efectivo, y es indispensable consultar con un médico para determinar el tratamiento adecuado.

Sin embargo, los cambios de hábitos alimenticios pueden contrarrestar esta afección, por ejemplo, el consumo de fibras o agua, porque esta última ablanda las heces y facilita su paso por el tracto digestivo.

Los síntomas del estreñimiento

La Clínica Mayo señala los siguientes como algunos síntomas que presentan las personas que sufren estreñimiento.

Defecar menos de tres veces a la semana.

Sentir obstrucción en el recto que evita la defecación.

Tener la sensación de no poder evacuar junto con el esfuerzo que se hace.

Además de necesitar ayuda de las manos para vaciar el recto, o presionar el abdomen para poder defecar.

De igual manera, el Instituto, también indica que algunos de los síntomas puede ser sangrado en el recto, en las heces y dolor frecuente en el abdomen, aconsejando que lo más indicado es consultar con un médico antes de seguir consejos o consumir un medicamento.

Foto referencia sobre estreñimiento. - Foto: Getty Images

Hábitos diarios que pueden contrarrestar el estreñimiento

La revista Mejor con Salud, en uno de sus artículos escritos por Valeria Sabater, señala algunos hábitos que pueden ser favorables para el funcionamiento del sistema digestivo.

Hacer ejercicio

Como ya se había mencionado, las rutinas regulares de actividades físicas son importantes para evitar la aparición de enfermedades. Por lo tanto, la Clínica Mayo, diseñó una lista de ejercicios que pueden ser apropiados para cada persona, como por ejemplo, los ejercicios aeróbicos que se deben hacer por lo menos en 150 minutos de manera pausada; pero si es intensa la rutina, en 75 minutos.

No obstante, si lo que se busca es perder peso, en un total de 300 minutos distribuidos en 42 minutos cada día de la semana, una persona puede lograr tal fin. Cabe recordar que en este ejercicio se puede caminar, nadar, montar en cicla, entre otros, ya que a diferencia del ejercicio muscular, este no requiere levantamiento de pesas.

Pero, si lo que se prefiere es fortalecer los músculos, se sugiere entrenar dos veces a la semana, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, en un día se enfocan una o dos zonas musculares. Se recomienda incluir en esta rutina semanal ejercicios aeróbicos.

Al realizar algún deporte diariamente lo que se permite es que el metabolismo del cuerpo funcione de la mejor manera.

Ejercicios para entrenar en casa - Foto: Getty Images

Consumo de agua con limón

El sitio web citado precisa que un vaso de agua tibia con limón puede traer múltiples beneficios al cuerpo tras su ingesta, ayudando en la eliminación de toxinas y participando en la función del sistema digestivo, contrarrestando el estreñimiento.

Limón con papaya

El limón es una fruta que tiene propiedades antioxidantes que también puede contribuir en la digestión de los alimentos. Adicional a esto, es rico en vitamina C que contrarresta enfermedades como el virus de la gripe.

Al igual que la papaya, ayuda en la pérdida de peso, ya que es rico en fibras y tiene un bajo valor calórico. Asimismo, combate el estreñimiento, puesto que ayuda al tracto digestivo con el tránsito de la materia fecal.

Mantener rutinas

Mejor con Salud, asegura que intentar ir al baño en un horario señalado, puede ser favorable. Es decir, que después de una comida, se debe entrar al baño, así no se desee, mientras el cuerpo se acostumbra a este hábito.