Los suplementos que necesita el cerebro para evitar la demencia

Expertos indican que las proteínas, las vitaminas y los ácidos grasos son indispensables para el cuidado de la salud del de cerebro. De acuerdo con la revista digital Vida Lúcida, las afecciones del cerebro, en su mayoría, son incurables, pero es posible evitar algunas cuidándose desde temprana edad y una de las formas de hacerlo es consumiendo algunos suplementos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas de demencia varían conforme a la etapa de la enfermedad, pero estos que recoge el portal Urgente 24 pueden ser los más comunes:

Tendencia al olvido

Pérdida de la noción del tiempo

Desubicación espacial, incluso en lugares conocidos

Olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas

Desubicarse en su propio hogar

Dificultades para comunicarse

Cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas

Dificultades para reconocer a familiares y amigos

Necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal

Dificultades para caminar

Alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones

Uma Naidoo, psiquiatra nutricional y experta en cerebro de la Universidad de Harvard, reveló al portal web especializado Eat This, Not That (ETNT), que la cúrcuma es un suplemento esencial para disminuir el riesgo de padecer de demencia, la cual se caracteriza por la pérdida de memoria y también ayuda a obtener beneficios para el cerebro.

La especialista señala que la curcumina, que es un compuesto de la cúrcuma, tiene propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias, las cuales son fundamentales para disminuir el deterioro cognitivo que se va generando con el paso de los años.

“La cúrcuma se puede tomar como suplemento” comenta la psiquiatra nutricional Naidoo, “aunque también es fácil de usar la especia seca y solo se necesita una pequeña cantidad, menos de una cucharadita diaria con una pizca de pimienta negra”, añadió la especialista en palabras que recoge Urgente 24.

La curcumina, la sustancia que le da el color anaranjado a la cúrcuma, también se caracteriza por tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Según investigaciones, se ha encontrado que este nutriente “podría beneficiar no solo la memoria, sino la capacidad de razonar”, según palabras que cita el sitio web Aarp.

En este portal aconsejan que, además de tomarla en suplementos, también se puede consumir la cúrcuma como especia, pero su ingesta se debe hacer “en comidas que incluyan grasas o aceites, lo que aumenta su absorción”.

Otro de los suplementos que recomienda la experta para la salud mental, se encuentra el magnesio, vitamina D y omega-3.

El magnesio es ideal para mejorar la memoria y el aprendizaje, también lo recomiendan los expertos para reducir el estrés y la ansiedad.

Por su parte, investigaciones encontraron que la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de padecer una enfermedad como es el alzhéimer.

En Urgente 24 destacan que las personas con niveles altos en la sangre de DHA, que es un ácido de la familia de los omega-3, tienen “un 49 % menos de probabilidades de desarrollar alzhéimer”.

De acuerdo con el instituto de investigaciones clínicas Mayo Clinic, la vitamina B-12 ayuda a mantener la salud de las células nerviosas y los glóbulos rojos. También es importante mencionar que la deficiencia de esta vitamina, que es más frecuente en los adultos mayores y en los vegetarianos, puede causar diversos signos y síntomas, entre otros, pérdida de la memoria.

Para evitar estas molestias, los suplementos de vitamina B-12 ayudan a mejorar la memoria, cuando la ingesta a través de los alimentos no es suficiente.

En Tua Saúde señalan que los suplementos son indispensables para aumentar la concentración y el razonamiento, y también sirven para combatir el agotamiento físico y mental, gracias a su contenido rico en vitaminas C, E y del complejo B, y minerales como el magnesio, fósforo, hierro, zinc y selenio.