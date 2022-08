Los tipos de dolores crónicos que genera la ansiedad

Hoy en día, muchas personas suelen sufrir de trastornos de ansiedad debido a los cambios sociales que se han generado en los últimos años debido a la pandemia por covid-19. Por lo general, este trastorno se da luego de presenciar situaciones que pueden generar estés como lo son los problemas familiares, una entrevista de trabajo, situaciones financieras y sentimentales.

De acuerdo con el portal web oficial de medicina Medline Plus, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que hace que el cuerpo sude en exceso, se sienta intranquilo y puede tener muchas palpitaciones. Cuando la ansiedad se vuelve frecuente y no desaparece, se convierte en un trastorno que suele empeorar con el tiempo si no se trata adecuadamente.

Como tal, existen distintos tipos de trastornos de la ansiedad, uno se trata de la ansiedad generalizada que la ocurre en personas que se preocupan en exceso por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia.

El otro es el trastorno de pánico, que se caracteriza por sufrir ataque repentino y repetidos de pánico sin haber un peligro aparente.

Y las fobias también son un tipo de trastorno de la ansiedad que ocasiona un miedo intenso a cosas, animales, personas o situaciones que representan poco o ningún tipo de peligro.

En cuanto a la sintomatología de la ansiedad, existen varios signos y síntomas físicos que pueden alterar este trastorno, por ello, el portal web Mundo Psicólogo explica algunos de ellos:

Tensión muscular: con frecuencia, la ansiedad hace que las personas siempre estén tensionadas, porque el cuerpo siempre está tratando de reaccionar ante los peligros inminentes, es decir, que reacciona generando una respuesta de huida o lucha. Cuando una persona experimenta esta dolencia muscular, se puede experimentarse manera fuerte o incluso de forma crónica hasta afectar otras partes del cuerpo.

Limitar ciertas actividades: cuando hay una molestia en los músculos y aparece un dolor en las articulaciones a causa de la ansiedad, esto puede llegar a debilitar el sistema inmune hasta limitar las actividades físicas del día a día, generando atrofia muscular.

Dolor en todo el cuerpo: la ansiedad puede llegar al agarrotamiento muscular que puede producir dolor en cualquier parte del cuerpo. la ansiedad puede llegar al agarrotamiento muscular que puede producir dolor en cualquier parte del cuerpo. Así mismo, las personas pueden experimentar tanto dolor en los brazos, piernas e inflamación articular.

Espasmos: otro de los síntomas físicos que genera la ansiedad son los espasmos musculares que por lo general se dan al dormir.

Cabe mencionar que estos dolores musculares por ansiedad pueden aparecer de forma intermitente, pero también en algunos casos, se puede dar de manera prolongada. Además de esto, el grado y la intensidad de esta dolencia puede variar de una persona a otras.

¿Cómo eliminar los dolores musculares por ansiedad?

Según el portal web Mundo Psicólogo, para aliviar los síntomas musculares por ansiedad, es importante acudir a un profesional de la salud, específicamente a un psicólogo, para determinar los tratamientos que pueden incluir medicamentos, terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación y tratamientos alternativos como el yoga.

Así mismo, los especialistas en salud aconsejan realizar ejercicio de forma regular para fortalecer los músculos y evitar el agotamiento físico. También es importante descansar suficientes horas y tener una buena higiene del sueño, así como tener una dieta saludable rica en alimentos con alto contenido de fibra y vitamina C.