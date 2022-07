Mayonesa y otras salsas de consumo diario que podrían aumentar el peso

Una alimentación balanceada es fundamental para disminuir el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes. “Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer”, indica la Organización Mundial de la Salud.

Las salsas son unos de los elementos que suelen estar presente en la despensa del hogar. Respecto a esto, generalmente lo recomendable es no consumirla si se tiene como propósito perder peso. Lo cierto es que antes de iniciar un proceso de pérdida de peso se debe consultar con un médico y un experto en nutrición para recibir una asesoría profesional adecuada, teniendo en cuenta las necesidades de cada individuo.

“Las salsas, en su mayoría, engordan por los ingredientes con las que están elaboradas. La mayoría son mezclas y compuestos de componentes cargados de calorías, pero nos resultan atractivas porque aportan sabor al paladar y consiguen dar mayor vistosidad a los platos”, apunta el sitio web Business Insider.

De acuerdo con el sitio web tabladecalorias.net, un portal en el que se pueden consultar los alimentos y sus respectivas calorías, la mayonesa es la salsa que más calorías aporta al consumir. A esta, le siguen la mostaza, el allioli y la holandesa.

Antes de eliminar alimentos o bebidas de la dieta, es importante consultar con un nutricionista. En el caso de la mayonesa, que se puede adquirir en tiendas y supermercados, es un producto que es fabricado con ingredientes como yema de huevo, vinagre de alcohol, colorante, conservantes y azúcar, los cuales tienen un gran contenido de grasas no saludables para el organismo.

Por eso “Debe tomarse en pequeñas cantidades, ya que 100 gramos aportan casi la mitad de las calorías recomendadas en dietas normales (700 calorías)”, indica Business Insider.

¿Cómo bajar de peso?

Para las personas que quieren tener buenos resultados al momento de subirse a una báscula es fundamental que en este proceso se cuente con el acompañamiento de un médico o nutricionista, para que brinde una guía respecto a la dieta que debe usarse. Asimismo, realizar actividad física para mejorar la salud del cuerpo en general y disminuir las tallas que se desean.

Sobrepeso

Los adultos son diagnosticados con sobrepeso cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 25 y obesidad, cuando es igual o superior a 30. Aunque no hay un peso ideal y tallas perfectas para cada individuo, los médicos recomiendan estar dentro de los rangos normales, que significan un peso saludable.

Cuando las personas tienen este diagnóstico aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, unas de las principales causas de muerte en el mundo. De igual forma, las personas pueden padecer diabetes y afecciones asociadas como ceguera, amputación de miembros y diálisis.

Lo cierto es que adelgazar no es sencillo y requiere de un proceso. Pero para hacerlo no es solo seguir al pie de la letra un programa o una dieta. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de EE. UU. “bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Es llevar un estilo de vida estable que incluya cambios a largo plazo en la alimentación diaria y los hábitos de ejercicio”.

La entidad explica que sin importar el objetivo que se imponga para bajar de peso, incluso al bajar una cantidad mínima, el cuerpo tiene efectos positivos. “como entre un 5 al 10 % del total de su peso corporal, es probable que tenga resultados beneficiosos para su salud, como mejoras en la presión arterial, el colesterol y la glucosa sanguínea”.