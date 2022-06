Memoria: la infusión natural que ayuda a mejorarla, así se puede consumir

La memoria es el proceso de almacenamiento para luego recordar y hay diferentes tipos de memoria: la de corto plazo, que almacena información por unos pocos segundos o minutos, y la de largo plazo, que almacena por un período más largo, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, explica que la memoria no funciona siempre a la perfección y es normal olvidar cosas de vez en cuando.

Sin embargo, hay una diferencia entre los cambios normales en la memoria y la pérdida de memoria asociada con la enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados, según Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Por ello, para cuidar la memoria se deben tener hábitos saludables como una buena alimentación acompañada de ejercicio. Dentro de la alimentación puede haber bebidas que ayuden con la mejora de esta, como lo es el agua de hierbabuena, ya que el portal Salud 180 indicó que esta planta “ayuda a mantener un estado de alerta y un buen desarrollo cognitivo”.

Por tal razón, para obtener los beneficios de la planta se necesitan diez hojas frescas de hierbabuena y un litro de agua. Enseguida se debe hervir el agua y cuando esté en punto de ebullición se agregan las hojas. Después, se deja reposar la bebida por diez minutos y finalmente se debe colar y se consume.

Asimismo, un artículo publicado por la Universidad Autónoma de Guerrero reveló que la hierbabuena es analgésica y antiinflamatoria. No obstante, de acuerdo con Medline Plus, la dosis apropiada de menta verde depende de muchos factores, como la edad de la persona, el estado de salud y otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la menta verde. Recuerde que los productos naturales no siempre son necesariamente naturales y las dosificaciones pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos de los productos y consulte con su farmacéutico, médico o proveedor de salud antes de usarla”, explica Medline Plus en su portal web.

Además, reveló que los efectos secundarios de la hierbabuena no son muy comunes y que ciertas personas podrían tener reacciones alérgicas a la menta verde.

Esta planta también es conocida como: Curled Mint, Fish Mint, Garden Mint, Green Mint, Hierbabuena, Huile Essentielle de Menthe Verte, Lamb Mint, Mackerel Mint, Menta Verde, Mentha cordifolia, Mentha crispa, Mentha spicata, Mentha viridis, Menthe Verte, Menthe Crépue, Menthe Douce, Menthe à Épis, Menthe Frisée, Menthe des Jardins, Menthe Romaine, Native Spearmint, Oil of Spearmint, Our Lady’s Mint, Pahari Pudina, Putiha, Sage of Bethlehem, Spearmint Essential Oil, Spire Mint, Yerba Buena, Yerbabuena.

Otros hábitos para cuidar la memoria

El portal Mejor con Salud enumeró varios hábitos que pueden ayudar a que una persona incremente la capacidad mental.

Por ejemplo, la primera recomendación es realizar actividades nuevas como cepillarse los dientes con la mano contraria a la que usa, tomar calles nuevas para ir al trabajo o al colegio, aprender nuevos idiomas, tocar algún instrumento, cocinar, entre otras. Esto hará que la memoria del cerebro se active.

La segunda recomendación es hacer ejercicio, ya que es importante al menos 30 minutos diarios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues esto aumenta el flujo sanguíneo al cuerpo entero, incluso al cerebro, y ayuda a mantener la memoria activa.

“Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer”, señala la OMS.

Otra sugerencia es efectuarse preguntas cuya respuesta deba investigar como, por ejemplo, cuál es la capital de tal país, cuánto viven las hormigas, cuál fue la primera canción de tal artista, entre otras.

Sobre la misma línea, es ideal memorizar números telefónicos o direcciones, porque esto ejercitará la memoria y con esto se incrementa la capacidad mental. También es recomendable socializar regularmente, pues esto previene la depresión y el estrés, que pueden contribuir a la pérdida de la memoria.

Por último, es importante dormir bien, porque esto ayuda a consolidar los recuerdos de modo que se puedan recordar más adelante. La mayoría de los adultos necesita de siete a nueve horas de sueño por día.