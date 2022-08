Menú para diabéticos: lo que se debe comer para bajar el azúcar

Cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario, según explica el portal de salud y medicina Medlineplus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que este padecimiento es catalogado como una enfermedad crónica; además, si no se controla, por medio de medicamentos, buena alimentación, actividad física y recomendaciones médicas, puede terminar en complicaciones que pongan en riesgo la vida de quien la padece.

Medlineplus menciona que este padecimiento se divide en dos; es decir, hay algunos pacientes que son diagnosticados con diabetes tipo 1 y otros que son diagnosticados con diabetes tipo 2.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, explican desde el portal.

El medio menciona la manera en la que repercute la alimentación en los niveles de azúcar en la sangre. Este compuesto llega al organismo, por medio del consumo de productos que se denominan carbohidratos; sin embargo, hay unos más nocivos que otros.

Los carbohidratos, en su estado natural, son alimentos como el plátano, la papa, la yuca, entre otros; sin embargo, entre estos se encuentran los dulces, postres, gaseosas, bebidas con un alto contenido de azúcar, panes no integrales y tortillas; entre más carbohidratos se ingieran, mayor será el azúcar que se depositará en la sangre.

Independientemente del tipo de diabetes que padezca la persona, es importante cuidarse en la alimentación; por eso, se sugiere visitar a un profesional de la salud, como un nutricionista, para que diseñe el plan de comidas acorde para las condiciones de cada paciente.

El consumo de este tipo de productos generan obesidad, diabetes e hipertensión. - Foto: Getty Images

¿Qué alimentos debo consumir si se padece de diabetes?

Frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir cinco porciones de fruta al día, intercalándola con verduras, lo que indica que se debe consumir, en lo posible, fruta al desayuno, en la merienda de la mañana y tarde; y la verdura puede estar presente en el almuerzo y la cena.

Granos integrales como trigo integral, arroz integral, cebada, quinua y avena.

Proteínas, como carnes magras (bajas en grasa), pollo, pavo, pescado, huevos, nueces, frijoles, lentejas y tofu.

Productos lácteos descremados o bajos en grasa como leche, yogur y queso. Además, que no contengan aditivos ni conservantes.

¿Qué alimentos se deben limitar para controlar los niveles de azúcar en la sangre?