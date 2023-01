Ojo: fatiga y escalofríos pueden indicar algo muy grave

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que el estrés “es la forma en que su cerebro y su cuerpo responden a un desafío o exigencia”, que aunque se considera negativo, la entidad asegura que en algunos casos puede salvar la vida de una persona.

Muchas son las situaciones que pueden agobiar a una persona provocándole estrés, ya sea por la monotonía de sus rutinas laborales o educativas, por ejemplo, o como consecuencia de un trauma causado por un accidente.

Existe dos clases de estrés: el agudo y el crónico; sin embargo, el segundo, al ser un manifiesto que perdura por más tiempo, puede provocar dolores de cabeza, cambios de humor e incluso dificultad para comer. También puede ser agobiante y provocar cansancio, fatiga y escalofríos, por lo que es importante prestarle la debida atención que merece, porque en muchos casos puede ser asociado con un cáncer líquido, ¿qué es?

Cáncer líquido: leucemia

De acuerdo con la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc), los tumores líquidos son aquellos que se producen en las células sanguíneas, que tienen una diferencia con los tumores sólidos o cánceres comunes.

También puede ser agobiante y provocar cansancio, fatiga y escalofríos, por lo que es importante prestarle la debida atención que merece, porque en muchos casos puede ser asociado con un cáncer líquido. - Foto: Getty Images

Por esto, la leucemia es un tipo de cáncer que no se considera común, como el de próstata, mama, colon o pulmón, según la Organización Mundial para la Salud (OMS); no obstante, la American Society of Clinical Oncology señala que “4 de cada 10 personas diagnosticadas con ALL son adultos”, es decir, leucemia, linfocítica aguda (ALL).

Relación entre fatiga, escalofríos y leucemia

La Clínica Mayo puntualiza que la leucemia “es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático”. Tiene como síntomas relevantes los escalofríos y la fatiga, pero también se destacan las infecciones, la fiebre, la pérdida de peso involuntario, la sudoración excesiva, los sangrados frecuentes e incluso dolores en los huesos.

Es un cáncer que involucra los glóbulos blancos que se reproducen de manera irregular, destacándose así:

La fiebre o escalofríos puede ser un síntoma de leucemia. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

La leucemia linfocítica aguda en adultos: se origina en la médula ósea.

La leucemia linfocítica crónica: inicia en los glóbulos blancos.

La leucemia mieloide crónica: se origina en las células hematopoyéticas.

La más común en los niños es la leucemia linfocítica aguda.

El cansancio inigualable de un paciente con leucemia

Según un artículo de la American Society of Clinical Oncology, a través del doctor Bram Kuiper, el cansancio o fatiga que siente una persona con cáncer no es normal, ya que se produce sin causa alguna y es un agotamiento “inexplicable”.

“Las personas con cáncer a menudo describen esta fatiga como una sensación de debilidad extrema, como una batería vacía, o una sensación de haberse golpeado contra una pared de ladrillo”, precisa la entidad de salud, a través de Kuiper. - Foto: Getty Images

“Las personas con cáncer a menudo describen esta fatiga como una sensación de debilidad extrema, como una batería vacía, o una sensación de haberse golpeado contra una pared de ladrillo”, precisa la entidad de salud, a través de Kuiper.

La investigación Prevalencia y características de la fatiga moderada a severa: un estudio multicéntrico en pacientes y sobrevivientes de cáncer, presidida por el doctor Xin Shelley Wang, concluye que hasta 90 % de los pacientes con cáncer luego de ser diagnosticados un año después presenta cansancio.

Sin embargo, la fatiga desaparece en algunos casos cuando la enfermedad es tratada, lo que no quiere decir que no vuelva a presentarse.

Como se mencionó, este tipo de cansancio no es normal y se asocia con otras enfermedades como la anemia e incluso la diabetes. Por esto, es importante mantener hábitos sanos para reducir las probabilidades del desarrollo de un cáncer. Sin embargo, la Clínica asegura que el consumo de cigarrillo o trastornos genéticos y antecedentes familiares inciden en el desarrollo de este tipo de cáncer.