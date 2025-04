Modelo colombiana que fue diagnosticada erróneamente con cáncer, ahora representará al país en importante concurso internacional

La modelo Natalia Garizabal Vera se prepara para representar al país en el importante concurso Top Model of the World 2025 con solo 23 años. Para llegar al importante concurso, la joven samaria de 23 años primero tuvo que afrontar un gran reto en su vida, un mal diagnóstico médico.

La modelo habló sobre el difícil momento que vivió en su adolescencia en La Red de Caracol Televisón. Garizabal aseguró que a los 13 años empezó a experimentar problemas de salud que, de acuerdo a los médicos que la trataron, se trataba de leucemia. “Yo me enfermé y a raíz de esa enfermedad mi mamá optó por hacerme muchos exámenes y a mi mamá le dijeron que era cáncer, que yo tenía leucemia y que algo se estaba comiendo mis glóbulos, eso fue traumático”, aseguró.

View this post on Instagram

“Mi mamá me aisló de esa realidad, sin embargo, yo me tenía que dar cuenta, a mí me hicieron un barrido de médula ósea, un procedimiento bastante fuerte”, relató Natalia quien además contó que el diagnóstico inicial de cáncer que resultó ser erróneo, tuvo un impacto devastador en su entorno familiar.