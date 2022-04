Pastillas para dormir: los peligros que puede tener su consumo

El sueño es un factor determinante para recibir el descanso que le permite al cuerpo estar al pleno de las capacidades para rendir en su día a día.

Según el portal Medical News Today, dormir lo suficiente es esencial para ayudar a mantener una salud y un bienestar óptimos. Cuando se trata de la salud, el sueño es tan vital como el ejercicio regular y una dieta balanceada.

Dormir bien ayuda a mejorar la productividad y la concentración, reduce el riesgo de aumentar de peso, favorece la regulación de las calorías, ayuda a las personas a tener un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y evita la depresión, a la vez que fortalece el sistema inmunológico.

No obstante, muchos adultos experimentan insomnio a corto plazo (agudo), que dura unos días o algunas semanas. Generalmente, este tipo de insomnio se debe a estrés o a un acontecimiento traumático. Sin embargo, algunas personas sufren insomnio a largo plazo (crónico) que dura un mes o más.

En muchos casos para tratar esta afección se recomienda el uso de pastillas para dormir, sin embargo, recientemente la experta en cuidado del sueño, la Dra. Jing Wang, quien es profesora asistente de medicina pulmonar, de cuidados intensivos y del sueño en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York, habló en CNN sobre los riesgos de consumir estas pastillas.

La experta señaló que la utilización de estas pastillas podría ser mortal. De hecho, en 2010 se registraron hasta medio millón de muertes debido al uso de medicamentos sedantes. Además, de acuerdo con el estudio ´Hypnotics’ Association with Mortality or Cancer: A Matched Cohort Study´, publicado en BMJ Journal, personas que tomaban pastillas en las que se incluyen zolpiden y temazepan, tenían cuatro veces más probabilidades de morir por problemas de salud derivados con el uso de estos medicamentos, a diferencia de quienes no los toman.

Por su parte, la experta dijo que el uso de estos medicamentos a largo plazo pueden tener diferentes reacciones en las personas. “Algunas de estas ayudas para dormir pueden volverse adictivas, por lo que la persona siente que no puede dormir sin ellas. Pueden ser peligrosos si se mezclan con alcohol o ciertos analgésicos”, dijo para el medio.

También señaló que algunas pueden causar somnolencia diurna o interferir con algunas actividades motoras. Por otro lado, asegura que los somníferos sedantes también se han asociado con alucinaciones y comportamientos disociativos. Dijo que algunas personas han conducido autos, cocinado, realizado llamadas telefónicas, sin embargo, cuando despiertan no recuerdan nada.

Medicamentos para el sueño, por ejemplo antihistamínicos, tienen efectos adversos como sequedad en la boca, mareos o incluso sensación de resaca. Entre otros efectos menos recurrentes está la retención urinaria, visión borrosa, estreñimiento y náuseas.

Es preciso mencionar que para lograr un sueño reparador de manera natural, es importante tener en cuenta algunos trucos que pueden ayudar a lograrlo, más si las personas tienen inconvenientes para dormirse o sufren de insomnio.