Pectorales: ejercicios efectivos para tonificarlos, así se pueden realizar

Algunas personas deciden ejercitarse por salud, otras para mejorar su apariencia física. Sin importar cuál sea el motivo, la actividad física tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano, dentro de los que se destacan: “Algunos beneficios de la actividad física para la salud cerebral ocurren inmediatamente después de una sesión de actividad física moderada o intensa. Estos beneficios incluyen una mejor habilidad para pensar o habilidad cognitiva entre los niños de 6 y 13 años de edad y menos sentimientos de ansiedad a corto plazo entre los adultos”, apuntan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Realizar actividad física no se limita a ningún espacio. Aunque muchas personas creen que solo se puede hacer ejercicio en un gimnasio, no es así. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las actividades físicas más comunes son “caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes, participar en actividades recreativas y juegos; todas ellas se pueden hacer con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos”.

Los pectorales son una parte del cuerpo que, generalmente, son los hombres quienes más entrenan. Jordi Notario, técnico de los clubs DIR (en España), le contó al diario ibérico La Vanguardia sobre la creencia que tienen algunas personas del entrenamiento de pectorales. “Existe la creencia de que la mujer no puede, o no necesita, entrenar el pectoral porque eso influye en los pechos, pero el tamaño o la posición de los senos tiene que ver con otras variables, como la alimentación o el porcentaje de grasa, y no con el desarrollo de la musculatura pectoral”, explicó el experto.

Asimismo, afirma que el ejercicio en esta parte del cuerpo es importante porque “el desarrollo del pectoral nos ayudará a mantener el tono muscular, igual que con el hombre, consiguiendo mantener los pechos en su sitio, a través de su función estructural de soporte, y luego otros ejercicios priorizan el pectoral superior, que es la zona visible (superior o clavicular) para la mujer”, detalló Notario.

El portal web Men’sHealth explica cómo realizar varios ejercicios para tonificar los pectorales.

1. Calentamiento con banda de resistencia

Para este ejercicio se debe utilizar una banda de resistencia y se debe pasar por un soporte fijo para que funcione como tope al estirar los brazos. Luego se hace calentamiento con la espalda, mirando hacia el soporte, agarrar un extremo de la banda y juntar ambos brazos, haciendo presión. Es relevante inclinarse hacia adelante con la cadera y no redondear la espalda al momento de ejecutar el calentamiento.

2. Mancuernas contra el pecho

Recostarse en un banco. Con una mancuerna en cada mano, estirar los brazos en vertical al pecho, permitiendo que las pesas se toquen. Luego bajar las mancuernas al pecho, dejando caer todo su peso.

3. Press de banca inclinado

Acostarse en un banco, que tenga una inclinación de 45 grados. Tomar una mancuerna en cada mano. Estirar los brazos desde pecho hacia afuera. Volver a la posición inicial y repetir.

4. Flexiones con peso

Ponerse un disco como peso en la espalda (también se puede usar un saco de arena o chaleco). Luego, ubicarse en la posición de flexiones: flexionar los brazos, bajando el cuerpo hasta que el pecho llegue casi al suelo.

Cuidado personal

Además de realizar actividad física, es importante mantener un estilo de vida que ayude a tener un cuerpo saludable. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) mencionan algunas recomendaciones que ayudan a tener un cuerpo saludable: