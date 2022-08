Piel de porcelana: el remedio casero para reducir manchas y arrugas

Con la edad, el colágeno (proteína que brinda elasticidad y tensión a la piel) disminuye en el organismo. Esto genera aparición de arrugas, líneas de expresión y flacidez.

Y si bien, todo ello hace parte del proceso natural del envejecimiento, son muchas las personas que buscan combatirlas. Algunos recurren a tratamientos e intervenciones estéticas para mejorar su apariencia y sentirse bien, otros gastan mucho dinero en productos dermocosméticos.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos hace esta recomendación: “Las arrugas generalmente no son motivo de preocupación, a menos que aparezcan a una edad temprana. Consulte con su proveedor de atención médica si cree que su piel se está arrugando más rápido de lo normal para alguien de su edad o si le gustaría considerar tratamientos cosméticos para las arrugas normales del envejecimiento. Un especialista en la piel (dermatólogo) o un cirujano plástico puede discutir opciones de tratamiento quirúrgicas y no quirúrgicas con usted”.

El portal Panorama destaca la preparación de una crema casera para cuidar la piel. Es importante consultar a un dermatólogo antes de aplicar este tipo de remedios.

Ingredientes

4 cucharadas de gel de aloe vera.

Una cucharada de polvo para hornear.

Un recipiente.

Una cuchara de plástico.

Preparación

En un recipiente, añadir los ingredientes y revolver muy bien. Aplicar en una pequeña parte de la muñeca para realizar una prueba de alergia. En caso de que se presente una reacción adversa, se debe suspender la aplicación. Aplicar en la piel que se desee mejorar. Dejar actuar por media hora. Enjuagar con agua fría. El sitio web recomienda utilizar esta crema casera 3 días seguidos, en horas de la noche, para obtener mejores resultados.

Una piel joven

Las arrugas no se pueden evitar por completo. Aunque muchos productos hoy en día prometan hacerlo, son algo natural del envejecimiento del cuerpo humano y nada puede garantizar su no aparición.

Aunque existen diferentes alternativas para combatirlas, un estilo de vida saludable es la clave para evitar las arrugas prematuras, las manchas y las líneas de expresión en la piel, especialmente en el rostro, que es la parte del cuerpo que para algunos es más importante.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señala que “Si bien la genética es la que determina principalmente la estructura y la textura de la piel, la exposición solar es una de las causas principales de la aparición de arrugas, en especial, en las personas de piel clara. Los contaminantes y el tabaquismo también contribuyen a la aparición de arrugas”.

La protección solar es uno de los elementos importantes para evitar afectaciones en la piel, además de que es fundamental para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Los expertos insisten en aplicarse diariamente bloqueador solar en el rostro, varias veces al día. No importa si no se sale a la calle, pues las luz de las pantallas también puede afectar la salud de la piel.

Sobre esa misma línea, lo recomendable es utilizar prendas de vestir que protejan la piel. Los sombreros, las gafas y las gorras son opciones correctas para cuidar la piel y verse bien, al mismo tiempo.

“La radiación ultravioleta, que acelera el proceso de envejecimiento natural, es la causa principal de la aparición de arrugas precoces. La exposición a la luz ultravioleta rompe el tejido conectivo de la piel, compuesto por colágeno y fibras de elastina, que se encuentra en la capa más profunda de la piel (dermis)”, explica Mayo Clinic.