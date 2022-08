Pomada casera para eliminar las arrugas de los ojos: así se prepara

Las arrugas son una parte natural del envejecimiento y son más prominentes en los ojos, la boca y el cuello, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Además, explicó que hay factores que influyen en la aparición de las arrugas como:

Edad. Con el paso de los años, la piel naturalmente se torna menos elástica y más frágil. La disminución de la producción de aceites naturales seca la piel y la hace parecer más arrugada.

Exposición a luz ultravioleta (UV). La radiación ultravioleta, que acelera el proceso de envejecimiento natural, es la causa principal de la aparición de arrugas precoces.

Tabaquismo. Fumar puede acelerar el proceso de envejecimiento normal de la piel, lo que contribuye a la formación de arrugas. Esto puede deberse al efecto del tabaco sobre el colágeno.

Expresiones faciales repetitivas. Los movimientos y expresiones faciales, como entrecerrar los ojos y sonreír, producen líneas finas y arrugas.

Por tal razón, las personas recurren a productos cosméticos o técnicas quirúrgicas para reducir las arrugas que en ocasiones suelen ser costosas y en algunos casos traen consecuencias adversas, pero el portal 100 Salud reveló una pomada casera que ayuda a eliminar las arrugas de los ojos y para prepararla se debe mezclar cucharada de miel y una cucharada de vinagre de manzana hasta conseguir una pasta homogénea. En seguida, se aplica en el rostro limpio y se deja actuar por 20 minutos.

Además, hay que señalar que a la miel se le atribuyen propiedades antibióticas, siendo un excelente antiséptico para las lesiones de la piel y el vinagre de manzana es rico en compuestos alfa-hidroxiácidos, los cuales ayudan con la eliminación de las células muertas de la piel. No obstante, el vinagre lo pueden utilizar las personas con piel mixta o grasa, pero no es recomendable en las personas que tienen la piel sensible, ya que podría generar irritación.

De todos modos, antes de aplicar la pomada, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, según expertos, otros cuidados de la piel incluyen limitar el tiempo de exposición a los rayos solares, especialmente al mediodía, y usar siempre ropa protectora, como sombreros de ala ancha, camisas de manga larga y gafas de sol.

Además, se debe elegir un producto para el cuidado de la piel con un factor de protección solar (SPF), pues la American Academy of Dermatology (Academia Estadounidense de Dermatología) recomienda usar un protector solar de amplio espectro con SPF de 30 o más.

Asimismo, es ideal seguir una dieta saludable, pues existen algunas pruebas de que ciertas vitaminas como la C y E que ayudan a proteger la piel.

De igual forma, los expertos siguieren consumir alimentos que incrementen la producción de colágeno como el pescado, los huevos, verduras y carnes rojas, al igual que otros que contengan omega 3.

Otros alimentos recomendados son: pollo, cítricos (pomelos/toronjas), bayas (frambuesas, arándanos y moras), frutas tropicales (mango, kiwi, piña y guayaba), ajo, hojas verdes (espinaca, col rizada, acelgas, brócoli y demás verduras de ensalada) y tomates.

A partir de los 25 años, el organismo disminuye la producción de colágeno. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, hay otros alimentos que no contribuyen a mantener un buen nivel de colágeno, como el exceso de azúcar y los carbohidratos refinados, que pueden causar inflamación en el organismo y deteriorar el colágeno en el cuerpo, lo que también se ve reflejado en un deterioro en el estado de la piel, los huesos y los músculos, pues el colágeno es una proteína estructural que contribuye al buen funcionamiento de huesos, dientes, músculos, piel, articulaciones y algunos tejidos conectivos.