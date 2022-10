¿Por qué es malo comer muy rápido? Estos son sus efectos en el cuerpo

Aumento del peso: cabe mencionar que tanto el cerebro como el estómago trabajan juntos para controlar el apetito; no obstante, ese proceso no es instantáneo. Por ello, el hecho de comer rápido no permite que las señales de saciedad sean transmitidas hacia el cerebro, las cuales demoran 20 minutos en llegar, indicando que ya no es necesario ingerir más alimentos. Como consecuencia, las personas ingieren mayor cantidad de alimentos y esto provoca un aumento de calorías en el organismo.