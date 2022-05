¿Qué dice la ciencia sobre los déjà vu?

Suele pasar que al momento de realizar una actividad en alguna hora del día, una persona experimente la sensación que ya estuvo en ese lugar o momento.

Es complicado explicar lo que se sintió, pero desde la neuropsicología hay una intervención argumentativa.

“Acabo de tener un déjà vu” es la manifestación que los sujetos dicen al creer o pensar que algo de lo que ya viveron se está repitiendo. Esta expresión es un término francés que al ser traducido al idioma español significa “ya visto”.

El portal de Psicología On line comparte que los déjà vu son una condición mental y las experiencias son tan habituales que aproximadamente el 70 % de las personas en el mundo los ha vivenciado.

Por su parte, el sitio web de Cuídate plus consigna que “se debe a un fallo, pero no de una estructura superior, sino del propio cerebro”. Sin embargo, los especialistas aclaran que no es algo patológico.

En la búsqueda de abordar este tema desde la ciencia, la neuropsicóloga de Center Psicología, Alba María García, habla al respecto con el citado portal de salud y comparte su punto de vista profesional sobre los populares Déjà vu.

Al haber fallo de la memoria se producen estas rememoraciones, específicamente en el lóbulo temporal, explica la experta. Conjuntamente, manifestándose en términos metafóricos, García dice que “es como si la memoria se organizase en el cerebro en tres cajones. En el primero de ellos, la información que se introduce pasa a una memoria de trabajo, que es una capacidad cognitiva que tenemos para poder manejarla”, precisa.

Respecto al segundo cajón, se refiere a la memoria a corto plazo. Por último, sigue siendo la memoria, pero a largo plazo.

Conjuntamente, detalla que cuando se produce un déjà vu es como si se efectuara una inversión de un esquema de recuerdos. Cuídate Plus consigna que este consiste en recibir la información o los sentimientos que pasan a la memoria de largo plazo, por lo que es en ese preciso instante, que se siente como si se hubiera vivido algo por segunda vez.

Para la neuropsicóloga María García, “es como si el cerebro se hubiera saltado varios pasos y por eso la persona tiene la impresión de que está recordando, cuando en realidad está viviendo algo nuevo”, apunta la especialista.

Por otro lado, teniendo en cuenta una revisión de las experiencias déjà vu, publicada en el Boletín Psicológico, existen datos interesantes en torno a esta experiencia de la memoria, como: