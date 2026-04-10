Se filtran las primeras imágenes de una joya de la ciencia ficción que estrenará próximamente Netflix

Netflix reveló las primeras imágenes de Ray Gunn, una ambiciosa película animada de ciencia ficción dirigida por Brad Bird, el creador de éxitos como Los Increíbles y Ratatouille. Esta joya del género, que ha tardado tres décadas en materializarse, promete fusionar el cine negro detectivesco con un futuro retrofuturista lleno de alienígenas y misterios.

La historia se desarrolla en Metropia, una metrópolis gigantesca imaginada como un futuro alternativo visto desde 1939, donde humanos y extraterrestres coexisten en un mundo de rascacielos aerodinámicos, coches voladores y estética pulp.

‘Michael’, la ‘biopic’ de Michael Jackson, lanza nuevo tráiler: ¿cuándo se estrena la película en Colombia?

El protagonista, Raymond Gunn, el último detective privado humano, se ve arrastrado a un caso explosivo que involucra asesinatos, conspiraciones alienígenas y la estrella multimedia Venus Nova, cuya fama amenaza con desmoronarse.

Brad Bird describe el filme como un cruce entre El halcón maltés y Buck Rogers, con elementos cinematográficos extremos y personajes al límite, diseñado para demostrar que la animación puede contar historias maduras sin límites.

En Metropia, una ciudad gigantesca en un futuro alternativo visto desde 1939, el detective privado Raymond Gunn se ve arrastrado a un caso que involucra alienígenas, asesinato y una estrella multimedia llamada Venus Nova. 'Ray Gunn' se estrenará proximamente. Foto: Skydance Animation/Netflix

Sam Rockwell lidera el reparto como Raymond Gunn, aportando su carisma curtido a este sabueso endurecido por la vida en Metropia. Scarlett Johansson da voz a Venus Nova, la diva en el ojo del huracán, y ha expresado su emoción: “Colaborar con Brad Bird es un hito en mi carrera; admiro su trabajo desde siempre. Ray Gunn representa plenamente el momento artístico que vive Brad".

Tom Waits completa el trío principal como Eyera, un alienígena de un solo ojo y aliado clave del detective, con su voz grave y única. El equipo creativo incluye a Michael Giacchino en la banda sonora, reuniéndose con Bird tras Los Increíble y productores como John Lasseter.

‘Tyler Rake 3′: la realidad en Netflix:esta saga de acción con Chris Hemsworth se alista para gran estreno

Ray Gunn es el proyecto soñado de Bird desde 1996, cuando lo escribió con Matthew Robbins para Turner Feature Animation, pero la fusión con Time Warner lo archivó.

En Metropia, una ciudad gigantesca en un futuro alternativo visto desde 1939, el detective privado Raymond Gunn se ve arrastrado a un caso que involucra alienígenas, asesinato y una estrella multimedia llamada Venus Nova. 'Ray Gunn' se estrenará proximamente. Foto: Skydance Animation/Netflix

Revivido en 2022 por Skydance Animation y Netflix, pasó de animación 2D tradicional a CGI de vanguardia, con un presupuesto superior a los 150 millones de dólares, y motivó a Bird a ceder la dirección de Los Increíbles 3 a Peter Sohn.

Ni ‘One Piece’ pudo con ella: la serie que ya es número 1 en 77 países y sumó 12 millones de vistas en 4 días

Las primeras imágenes por Netflix muestran un diseño visual inspirado en el cine negro de los 40 y la ciencia ficción de mitad de siglo XX, generando revuelo en redes y foros especializados. La plataforma confirmó un lanzamiento exclusivo en 2026, probablemente a finales de año, con posible premiere en festivales mayores.