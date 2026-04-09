‘Michael’, la ‘biopic’ de Michael Jackson, lanza nuevo tráiler: ¿cuándo se estrena la película en Colombia?

Michael, la esperada biopic sobre Michael Jackson, vuelve a sacudir la conversación cultural con el lanzamiento de un nuevo tráiler y con una pregunta que millones de fans en América Latina ya se hacen: ¿cuándo llegará a los cines de Colombia?
La expectativa es enorme no solo por la figura del Rey del Pop, sino también por la magnitud de la producción, las controversias que rodean al proyecto y la larga espera que ha acompañado su calendario de estreno.
La película está dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, en el papel principal.
Desde que se anunció, la película ha generado enorme atención por tratarse de una de las biografías musicales más ambiciosas de los últimos años, respaldada por una inversión reportada de 155 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las biopics más costosas de la historia.
El elenco también ha despertado interés por la mezcla de rostros conocidos y nuevos talentos. Junto a Jaafar Jackson aparecen nombres como Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller, entre otros, en una propuesta que intenta equilibrar el dramatismo íntimo con el relato industrial de una figura que cambió la música pop para siempre.
La biopic ha quedado atrapada entre la celebración del legado artístico y la dificultad de retratar a una figura tan discutida como Jackson, especialmente por las controversias que marcaron sus últimos años.
En distintos reportes se ha señalado que la producción ha enfrentado críticas por cómo abordaría esos episodios, al punto de que circulan versiones sobre la intención de suavizar o limitar la exposición de algunos escándalos.
La expectativa también creció porque el proyecto fue aplazado en más de una ocasión. Inicialmente se habló de un estreno para 2025, pero el calendario cambió y la película terminó moviéndose a 2026, una decisión atribuida a ajustes de producción y estrategia de lanzamiento.
Fechas del estreno
El estreno mundial de Michael está confirmado para el 24 de abril de 2026. Para Colombia, se estima que la película tenga funciones anticipadas el 22 de abril de 2026 en formatos premium, y que su llegada oficial a cartelera sería el 24 de abril de 2026.