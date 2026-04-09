¿Qué oculta la película de Michael Jackson? 15 millones de dólares pagó la familia para borrar sus escenas más ‘oscuras’

La industria cinematográfica y los seguidores del ‘Rey del Pop’ aguardan con expectativa el estreno de Michael, la ambiciosa película biográfica protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista. Sin embargo, el camino hacia las salas de cine no ha estado exento de complicaciones técnicas y legales.

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Uno de los puntos más críticos en la etapa de posproducción fue el hallazgo de una limitación legal vinculada a los eventos de 1993. Según informes, el guion original de John Logan contemplaba escenas que retrataban la investigación policial en Neverland Ranch y el inicio de las acusaciones por abuso infantil. No obstante, un análisis legal posterior advirtió sobre la existencia de una cláusula de confidencialidad derivada del acuerdo civil alcanzado con Jordan Chandler en esa época.

Este acuerdo, que resolvió el caso fuera de los tribunales, incluiría restricciones estrictas que impiden a las partes involucradas representar o dramatizar los hechos en producciones comerciales. Para evitar litigios que pudieran comprometer el lanzamiento del filme, los productores, entre los que se encuentran Graham King y el patrimonio de Michael Jackson, optaron por eliminar cualquier referencia directa a este episodio, lo que obligó a una reestructuración profunda de la narrativa final.

La necesidad de ajustar el guion derivó en 22 días adicionales de rodaje realizados en junio del año pasado en la ciudad de Los Ángeles. Esta decisión tuvo un impacto financiero significativo: el presupuesto inicial, estimado en 155 millones de dólares, sufrió un incremento de entre 10 y 15 millones adicionales.

Este sobrecosto no solo se debió a las nuevas jornadas de trabajo con el elenco, sino también a la pérdida de incentivos fiscales estatales, ya que la producción se trasladó de Santa Bárbara a Los Ángeles para estas tomas finales. Según los reportes de producción, estos gastos extra fueron asumidos por el patrimonio del artista, que mantiene una participación activa en la inversión del proyecto.

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Tras las modificaciones, la película ha optado por un cierre que resalta la cúspide profesional de Jackson. El nuevo final se sitúa cronológicamente durante la gira Bad, uno de los periodos de mayor éxito comercial y despliegue técnico en la carrera del artista. Asimismo, la trama profundiza en la compleja relación con su padre y mentor, Joe Jackson, y aborda incidentes documentados, como el accidente durante la grabación de un comercial en 1984, en el que el cantante sufrió quemaduras de gravedad.

La producción ha contado con un fuerte respaldo familiar. Prince Jackson, hijo mayor del intérprete, se desempeñó como productor ejecutivo y estuvo presente en el set, mientras que figuras cercanas al legado, como John Branca y Karen Langford, actuaron como asesores.

A pesar de los retrasos, la película se estrenará en cines de Colombia el 23 de abril de 2026. Protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson, quien tiene raíces colombianas, el filme explora su carrera desde Jackson 5 hasta su impacto global. Las proyecciones comerciales son optimistas: los estudios apuntan a una recaudación global cercana a los 700 millones de dólares, con un debut estimado de 55 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.