¿Qué efectos tiene el jugo de limón en la sangre?

Esta fruta se destaca por contener ácidos orgánicos, flavonoides y vitamina C, estas dos últimas consideradas antioxidantes con la capacidad de neutralizar los radicales libres | Foto: Getty Images/EyeEm

Aliado de la sangre

Un artículo publicado en el diario El Universal, de México, refiere un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, en el que se concluye que los cítricos contienen una sustancia antioxidante llamada hesperidina. Este compuesto estimula la producción de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de las arterias, facilitando la circulación de la sangre.