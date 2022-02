¿Qué hábitos se deben tener en cuenta para bajar de peso?

Para bajar de peso hay que tener constancia y según expertos, tener un déficit calórico es la clave, que es cuando se consumen menos calorías de las que se gastan en el día a día.

Medline Plus, web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, reveló otros hábitos saludables para bajar de peso:

1. Mantener los alimentos saludables a la vista. Mantener un tazón de fruta y verdura con eso cuando se sienta hambre, se tendrá a la mano un refrigerio saludable.

2. Reducir la tentación. Si no hay control con las gomitas, galletas, dulces y frituras, entre otros, hay que mantenerlas alejadas y fuera del alcance.

3. Siempre comer de los platos. Comer directamente de un recipiente o de una bolsa promueve el consumo excesivo de alimentos.

4. Utilizar platos más pequeños. Si se empieza una comida con menos alimento al frente, probablemente se comerá menos cuando se termine.

5. Desayunar. Un estómago vacío es una invitación a comer en exceso. Por ello, se debe comenzar el día con pan integral o cereales, leche baja en grasa o yogur y un pedazo de fruta.

6. Planear con anticipación. No esperar hasta tener hambre para decidir qué comer. Planear las comidas. Las opciones poco saludables serán más fáciles de pasarlas por alto.

7. Apagar la pantalla. Comer con los ojos puestos en la televisión, la computadora o cualquier otra pantalla distractora aleja la mente de lo que se está comiendo. No solo se pierde la degustación de los alimentos, sino que se es más propenso a comer en exceso.

8. Comer alimentos saludables primero. Empezar con la ensalada y con eso se tendrá menos hambre cuando toque el plato principal.

9. Comer refrigerios pequeños con frecuencia. En lugar de dos o tres comidas grandes, se pueden ingerir comidas más pequeñas y refrigerios saludables para pasar todo el día.

10. Pesarse. La información en la balanza ayudará a ver cómo el peso sube o baja según la forma de comer. No obstante, los expertos explican que en muchas ocasiones se inicia con un determinado peso y aunque se haga ejercicio la báscula indica el mismo peso inicial, pero esto se da, ya que la grasa se reduce, pero el músculo se incrementa.

11. Mantener la casa fresca. Sentirse un poco friolento en invierno puede ayudar a quemar más calorías que si mantiene la casa más cálida.

Asimismo, es importante realizar actividad física y las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes. Lo vital es que se tenga un gasto energético.

Respecto a la actividad física, los ejercicios de cardio —también conocidos como ejercicios aeróbicos— son los más implementados cuando se busca quemar calorías y reducir el peso corporal. Sin embargo, los que involucren pesas ayudan al cuerpo a quemar grasa, mientras se construye masa muscular, lo que también funciona para acelerar el metabolismo.

Por su parte, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios. Lo importante es cumplir los objetivos diarios.

No obstante, varios entrenadores dijeron que el realizar alguna actividad física en la noche reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, ya que las personas se duermen más rápido y duran más tiempo en la etapa del sueño profundo.

Para otros entrenadores la mejor hora para entrenar es en la mañana, ya que no existirán excusas para no realizarlo porque es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos, como mucho trabajo o cansancio.