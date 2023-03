¿Qué le hace al corazón el consumo de té de manzanilla?

A la manzanilla, una planta originaria de Europa, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y sedantes, entre otras. Además, en ungüento puede aplicarse directamente en la región del cuerpo que quiera tratarse y también se puede consumir en infusiones y esta es una de las prácticas más comunes.

Sobre la misma línea, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ciertas personas usan la manzanilla para tratar diversos trastornos digestivos, incluyendo el malestar estomacal (indigestión), las náuseas, los vómitos, la pérdida del apetito y los gases intestinales (flatulencia).

La biblioteca también explicó que algunas personas ponen manzanilla en un baño de vapor y la inhalan para tratar la inflamación de los senos nasales, la rinitis alérgica y el dolor de garganta.

Otra de sus características es que es vasodilatadora, lo que significa que produce relajación de los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya con mayor facilidad.

Mnazanilla - Foto: Getty Images

Como otras hierbas medicinales, la manzanilla es un sedante y tranquilizante natural, capaz de producir sueño natural y reparador, y calmar los nervios, gracias a que contiene apigenina, un suplemento natural.

En consecuencia, el portal de salud Tododisca reveló que esta planta es ideal para mantener la salud del corazón estable, ya que es capaz de reducir los niveles de estrés y ansiedad, lo cual es beneficioso para la salud.

No obstante, la biblioteca explicó en su portal web que la dosis apropiada de manzanilla romana depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la manzanilla romana. Tenga en cuenta que los productos naturales no son siempre necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones en las etiquetas de los productos y consultar con su farmacéutico, doctor u otro proveedor de salud médica antes de usarlos”, señaló Medline Plus.

Hay que señalar que a esta planta también se le conoce como: Anthémis, Anthémis Odorante, Anthemis nobilis, Babuna Ke Phool, Camomille d’Anjou, Camomille Noble, Camomille Romaine, Chamaemelum nobile, Chamomilla, Chamomile, Chamomillae Ramane Flos, English Chamomile, Fleur de Camomille Romaine, Flores Anthemidis, Garden Chamomile, Grosse Kamille, Ground Apple, Huile Essentielle de Camomille Romaine, Low Chamomile, Manzanilla, Manzanilla Romana, Ormenis nobilis, Roman Chamomile Essential Oil, Romische Kamille, Sweet Chamomile, Whig Plant.

Por su parte, el uso de la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que incluye a la manzanilla. Otros miembros de esta familia son la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo, de acuerdo con Mayo Clinic.

Asimismo, la biblioteca de Estados Unidos explicó que en la industria manufacturera el aceite volátil de la manzanilla romana se utiliza como un perfume en los jabones, cosméticos y perfumes y para darle sabor al tabaco de los cigarrillos. Además, los tés de esta planta se han usado como un tinte y acondicionador para el cabello y para tratar las infecciones por gusanos parásitos.

Tenga en cuenta que, la manzanilla romana no es probablemente segura cuando se toma en cantidades medicinales durante el embarazo. De hecho, la biblioteca explicó que se cree que la manzanilla romana produce aborto involuntario.

Para que el corazón goce de una buena salud es importante que las arterias y venas estén limpias para que la sangre fluya normalmente. - Foto: Getty Images

“No se tiene suficiente información acerca de la seguridad de su aplicación a la piel durante el embarazo. Si usted está embarazada, evite el uso de manzanilla romana”, recomendó la biblioteca.

Por cada taza de manzanilla que desee preparar debe añadir una cucharada de manzanilla. Después, se debe dejar hervir por 5 minutos y hacer reposar la infusión un par de minutos.