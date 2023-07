¿Qué pasa en el cuerpo cuando se toman bebidas muy frías?

Existen muchas creencias alrededor de esta costumbre, ¿serán verdad o no pasan de ser mitos?

Las temperaturas siguen aumentando a causa del fenómeno del Niño. Las costas de Colombia han sido las más afectadas por la temporada en todo el país, viviendo de cerca las afectaciones de las olas de calor y colocando al agua como un recurso valioso.

A fin de mantener la salud física, las personas persiguen con ansías una hidratación pertinente a pesar del extremo aumento en el clima . Sin embargo, un vaso de agua fría podría no ser una solución, sino complicar un poco las cosas, o al menos eso indican algunos mitos.

Las leyendas urbanas señalan que tomar bebidas frías puede hacer con que se sufra de alguna enfermedad en la garganta o se facilite la presencia de un resfriado en el organismo.

A fin de saber si realmente se trata de un efecto confirmado, el diario peruano La República se puso en contacto con Manuel Martínez y Henry Figueroa, neumólogos expertos. De hecho, uno de ellos es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Los profesionales no tuvieron problemas en esclarecer la información que tanto ha circulado por internet o inclusive a través de la tradición oral.

“No hay información (científica) de que la toma de bebidas heladas condicione a una gripe. Tampoco existe evidencia de que produzca bronquitis”, explicó Figueroa, quien además agregó que “ingerir bebidas heladas no tiene ninguna relación con que se complique el resfrío, la gripe o se incrementa una bronquitis”.

A su vez, sobre el dolor de garganta, Martínez comentó: “Tomar agua (fría) no tiene por qué generar dolor de garganta. A no ser que, de manera personal, el paciente sienta este dolor. Pero son casos particulares, no se podría generalizar”.

De hecho, Figueroa destacó la recomendación que muchas veces hacen como médicos en favor de las bebidas frías. “Indicamos a los pacientes, sobre todo en los niños —cuando se les resaca las amígdalas—, que ingieran líquidos helados para que cumplan una función analgésica (…) Estas podrían ayudar a aliviar el dolor”, añadió.

No en tanto, sobre lo que él mismo sí ha hecho una advertencia fue sobre respirar aire frío. “Con la exposición al aire frío, nuestro sistema defensivo se ralentiza (…) Por lo que sí condiciona y podría generar el incremento de infecciones virales o bacterianas”, aseveró.

A pesar de los comentarios de los estudiosos, no está de más consultar a su médico de confianza para tener una segunda opinión al respecto, en caso de presentar síntomas de resfriado y tener la duda presente.

La planta diurética que combate las infecciones, acaba con el dolor de garganta y retrasa el envejecimiento

Si bien la medicina avanza a pasos agigantados, apoyada por el progreso de la tecnología, también es cierto que hay factores naturales como la alimentación o los buenos hábitos que continúan incidiendo en gran manera en la salud de todas las personas. Por eso, aunque los doctores recomienden fármacos de vanguardia, siguen insistiendo en la importancia de una buena dieta o del ejercicio.

Recientemente, tal lugar para la comida en el orden de prioridades ha hecho que algunos alimentos ganen popularidad de manera muy rápida, pues son aconsejados por los profesionales de la salud en diversos escenarios, ya que contienen una larga lista de beneficios .

A estos se les conoce en el mundo de la medicina como “superalimentos”, los cuales van desde frutas hasta granos, verduras o semillas. De hecho, una de estas últimas que se ha vuelto muy conocida es el achiote.

El producto de origen vegetal se ha convertido en un aliado perfecto para deshacerse de problemas estomacales, quemaduras en las paredes digestivas, dolores de garganta, problemas respiratorios, conjuntivitis y heridas.

Además, es una de las pocas herramientas de la naturaleza que puede usarse de manera integral, pues sus hojas, raíces, semillas y hasta el polvo que se fabrica con su esencia son útiles en contextos diferentes.

El achiote es una fuente rica en vitaminas A, B y C, así como en calcio, hierro, fósforo, fibra y proteína.

Ya en el plato, muchos han optado por usarlo como condimento. Como sus semillas son muy duras, se muelen y se mezclan con agua o aceite para aprovecharlas por aparte.

También se pueden extraer tintes naturales de la capa rojiza de las semillas de achiote, los cuales se utilizan en la industria alimentaria y cosmética. Sin embargo, para obtener los máximos beneficios para la salud, se recomienda consumirlo en forma de suplemento alimenticio estandarizado, que garantice una concentración adecuada de bixina.