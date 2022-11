¿Qué pasa si se toma más de dos vitaminas diferentes al mismo tiempo?

Las vitaminas son unos nutrientes de gran relevancia para el organismo, ya que son sustancias que hacen que el cuerpo cumpla con sus funciones correctamente. Entre tanto, son determinantes para una buena coagulación y circulación de la sangre, para mantener las defensas altas, tener un tejido y unas mucosas sanas, tener un desarrollo óseo estable y bueno, mejorar y tener una buena actividad cerebral y celular, entre otras.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, existen 13 vitaminas esenciales que se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Las primeras son vitaminas que se almacenan en el hígado, el tejido grados y los músculos, y se eliminan con las heces. En cuantos a las vitaminas hidrosolubles, estas son las que se entran y se disuelven en el agua del cuerpo y se eliminan a través de la orina o sudor.

Normalmente, las personas suelen consumir las vitaminas por medio de distintos alimentos; sin embargo, otras consumen estos nutrientes por medio de suplementos vitamínicos en píldoras. Con ello, varios expertos advierten que, pese a que es considerado un remedio natural ideal para tratar distintas enfermedades, no se debe abusar de su consumo, ya que su uso indiscriminado y sin control puede traer graves consecuencias para la salud.

Cabe mencionar que la mayoría de estos multivitamínicos se pueden adquirir sin ningún tipo de receta en las farmacias y en muchos casos son comprados por personas que no presentan ningún tipo de deficiencia de vitaminas, lo cual no es recomendable.

Por medio del portal web La Vanguardia, la doctora Nogué, responsable de la Unidad de Nutrición del Centro Medico Teknon, explica que “las vitaminas, no hay duda de que se pueden consumir, pero la mejor manera de tomarlas es a través de los alimentos. Esto no quiere decir que no haya excepciones y algunas personas necesiten un extra, pero en general las vitaminas son solo necesarias si el médico las prescribe y no porque simplemente nos sintamos cansados”.

Adicional a ello, la combinación de estos multivitamínicos nos es aconsejable. Un estudio publicado en New England Journal of Medicine, demostró que la mezcla de betacaroteno y vitamina A está relacionado con un riesgo del 46% de muerte por cáncer pulmonar. Adicional a ello, la Biblioteca Cochrane en 2012, analizó varias pruebas clínicas, en donde se observó que el aumento de riesgo de muerte podría estar relacionado con el betacaroteno, la vitamina E y dosis más altas de vitamina A.

Entre tanto, la doctora Nogués, señaló que “por suerte, todas estas vitaminas de los grupos B y C al no ser liposolubles, es decir, no se almacenan en la grasa, se expulsan por la orina y no hay tanto riesgo. Por ello, es más difícil que tengamos una sobredosis de estos grupos; sin embargo, debemos tener más cuidado con la vitamina A”.

Otras vitaminas que no se pueden tomar juntas

Vitamina E - vitamina K: los especialistas en salud aconsejan tener una mayor precaución al momento de combinar las vitaminas E y K solubles en grasa y las vitaminas B-12 y C para una absorción adecuada, ya que normalmente esta combinación corre el riesgo de tener una deficiencia de cobre aún mayor cuando la ingesta de zinc es alta.

Vitamina C - vitamina B12: asimismo, la vitamina C y la vitamina B12 es otra combinar que se debe evitar y lo mejor es tomarlas pro separado, puesto que la vitamina C reduce la absorción de la vitamina B12. Además, la vitamina C puede tomarse en cualquier momento del día, mientras que las personas con deficiencia de vitamina B12 pueden beneficiarse más al tomar suplementos con el estómago vacío, ya que así se promueve una máxima absorción.