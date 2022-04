¿Qué pasa si toma café con limón todos los días?

El café es una de las bebidas más populares en el mundo por su sabor y los beneficios que genera, además, algunas personas les gusta mezclarlo con otros ingredientes como el limón.

“El limón en el café tiene amplios beneficios para la salud. Los limones están llenos de vitamina C y antioxidantes, lo que hace que la bebida sea aún más saludable. Y el beneficio predominante del café con limón es su alto contenido en antioxidantes”, explica el portal Quality coffee.

De acuerdo al mencionado portal, tomar café con limón ayuda a “reducir los efectos nocivos de los radicales libres (molécula que se produce cada día en el organismo como resultado de las reacciones biológicas que se producen en las células)”.

El portal Quality coffee señala que el limón ayuda a “reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, regula la presión arterial, puede reducir el riesgo de cáncer, ya que es rico en antioxidantes, mejora la tez, previene el asma e incrementa la absorción de hierro en el cuerpo”.

Por otra parte, el citado portal destaca que el café genera beneficios en el organismo como “curar el dolor muscular posterior al entrenamiento, reducir el riesgo de depresión y de enfermedades cardíacas”.

Según el sitio web Covina vital, “especialistas no han demostrado que la combinación de estos alimentos logren combatir la perdida de peso. Sin embargo, por separado la cafeína ayuda a adelgazar, ya que acelera el metabolismo y estimula la perdida de grasa”.

El limón “tiene un efecto de aceleración del metabolismo, gracias a la vitamina C y minerales”, explica Cocina vital y añade que esta fruta aporta “propiedades antibacterianas y antioxidantes para el organismo”.

En Cocina vital señalan que “la mezcla de café con limón no es una bebida milagrosa para quemar grasa, ya que se debe aumentar el gasto energético y se deben quemar más calorías de las que se ingieren”, pero advierte que su consumo debe estar acompañado de “una alimentación sana y ejercicio para tener resultados”.

También es importante tener en cuenta algunas contraindicaciones que destacan los especialistas al mezclar café con limón.

De acuerdo con Cocina vital, cuando las personas sufren de “problemas estomacales como gastritis o úlceras, se puede dañar la pared estomacal y causar daño si se consume en ayunas”.

“Se debe evitar consumir muchas tazas al día, ya que afecta el rendimiento y se dañan los efectos positivos que se buscan”.

Para los pacientes que sufren de hipertensión o presión alta, lo más recomendado es preguntar al médico si se puede tomar, “ya que podría aumentar y afectar la presión arterial”, explica Cocina vital.

En el mencionado portal aconseja no consumir café y limón cuando se toman antidepresivos, pues “provoca hipertensión y dolores de cabeza”.

Cocina vital también advierte que es mejor consultar con el médico antes de tomar café con limón.

Gastrolaweb indica que “de acuerdo con algunos expertos, el café con limón ayuda a perder calorías y a limpiar el cuerpo de toxinas gracias al jugo de limón”, por otra parte el café aporta la cafeína que “acelera el metabolismo de carbohidratos y otras grasas, lo cual favorece la pérdida de peso”.

Para su preparación Gastrolaweb hace las siguientes recomendaciones:

Ingredientes

1 taza de café caliente

Jugo de un limón

Azúcar al gusto

¿Cómo se prepara?

Mezclar los ingredientes y disfrutar la bebida.

Tomarla por unas 2 semanas hasta que se empiecen a ver resultados, recomienda Gastrolaweb.

Según Mejor con salud, “el umbral de consumo óptimo parece encontrarse en las 3 tazas al día. Aunque una ingesta superior no parece peligrosa, del mismo modo que tampoco ofrece más beneficios”, además, el mencionado portal añade que “no existen indicios de efectos nocivos con el uso continuado de la bebida. Salvo las recomendaciones de no consumirlo durante el embarazo y en aquellas mujeres con un riesgo más elevado de padecer fracturas óseas”.