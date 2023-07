¿Qué tan grave es la rosácea? La enfermedad en la piel que tiene Sebastián Martínez

Cabe indicar que esta condición no debe confundirse con el acné, debido a que son diferentes. La diferencia es que la rosácea no genera granos en sí, sino que son más que todo ampollas y manchas rojizas. Esta enfermedad no contempla género ni edad, pero es más frecuente en mujeres de mediana edad con piel clara. Además, es una condición que no tiene cura, sino tratamientos para impedir que afecte en gran medida.