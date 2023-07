Sebastián Martínez cuenta cómo vivió un momento de tensión en Suiza: “casi me muero”

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos de la televisión colombiana y recientemente fue aplaudido por su gran interpretación en la serie de Netflix, ‘Pálpito’. Su personaje de Sacarías Cienfuegos despertó amores y odios por su manera de ser con su esposa y las personas a su alrededor.

Pálpito S2. (L to R) Sebastián Martínez, Laura Londoño in Pálpito S2. Cr. Courtesy of Netflix /Netflix © 2023 | Foto: Courtesy of Netflix

El paisa decidió darse un descanso de su trabajo y por ello ha dejado ver a sus seguidores que está recorriendo varios países de Europa en moto y con la compañía de su esposa, Kathy Sáenz. Cabe recordar que ambos tienen una gran trayectoria en la televisión nacional y justo en una de las novelas más importantes de sus carreras fue que la bogotana y Martínez quedaron flechados.

Hace poco el actor comentó en entrevista para la periodista española Eva Rey que ellos no comenzaron su romance en el 2005 cuando protagonizaron la novela Juegos Prohibidos, pero que sí había una química innegable en el set de grabación.

Después de este flechazo, Kathy y Sebastián han demostrado que su amor no tiene fronteras y que su estabilidad no solo es en lo privado sino también con las personas que los apoyaron desde el principio de su vínculo.

Pues bien ambos están en Suiza y fue el actor quien compartió lo que vivió mientras hacía una parada con su esposa.

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz pasaron de la ficción a la realidad tras enamorarse en la novela Juegos prohibidos. | Foto: Alexandra Ruiz

“Efectivamente, no se robaron nada. Difícil es vivir uno siempre pensando que lo van a robar, que lo van a atracar y que lo van a ‘chuzar’. ¿Si o no? Qué sentimiento tan asqueroso”, dijo el actor, puesto que dejó la motocicleta parqueada y olvidó el casco, por lo que creyó que al regresar al sitio ya no encontraría el objeto de protección.

“Dejé el casco con el miedo latinoamericano de que me van a robar y no me robaron!!!”, explicó a sus seguidores, puesto que tenía el pensamiento de que en todos los lugares o países hurtan las cosas, pero se dio cuenta de que en realidad existen diferentes culturas donde los demás respetan y no toman algo que no les pertenece.

Cabe resaltar que en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, Sebastián Martínez comparte de manera frecuente sobre las vivencias que tiene respecto a sus proyectos laborales y también derrocha amor por su familia, compuesta por su hijo y su famosa esposa, Kathy Sáenz.

Por estos días, el paisa no se cambia por nadie, ya que salió la segunda temporada de la aclamada serie ‘Pálpito’ en la que él es uno de los protagonistas junto a Ana Lucía Domínguez y Michel Brown. Pero más allá de su vida como un reconocido actor en Colombia y en el mundo, esta no es la única actividad que le gusta hacer en su tiempo libre, pues le apasionan los carros y las motos y por ello quiso compartir una aventura que vivió recientemente junto a su esposa en los Alpes italianos.

En su perfil de Instagram publicó un video donde se ven los hermosos países que visitó durante su recorrido, la moto que iba conduciendo y unas de las cosas más importante, la compañía de Kathy Sáenz.

“No voy a escribir mucho, solo quiero que disfruten como nosotros lo hemos hecho”, fue el mensaje que acompañó el post del actor.

Ante esto muchos de sus seguidores no dudaron en comentar: “qué lindos”; “qué buen parche”; “Una maravilla! Que lindo que lo disfruten juntos... Gracias por compartir un poquito para nosotros. Saludos desde Argentina 💞💞💞”.