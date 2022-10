¿Qué vitamina falta cuando salen aftas en la boca?

Un afta es una úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca que son de color blanco o amarillo y están rodeadas por un área roja y brillante, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

No obstante, es importante señalar que un afta no es lo mismo que herpes labial y las aftas pueden presentarse con infecciones virales, pero en algunos casos, no se puede determinar la causa.

Asimismo, la biblioteca explicó que estas úlceras también pueden estar ligadas a problemas con el sistema inmunitario del cuerpo y pueden ser causadas por:

Una lesión bucal debido a un arreglo dental.

Una limpieza dental agresiva.

Un mordisco en la lengua o en la mejilla.

Otros factores que pueden desencadenar las aftas incluyen:

Estrés emocional.

Cambios hormonales.

Alergias a los alimentos.

Falta de ciertas vitaminas y minerales en la alimentación (en especial de hierro, ácido fólico o vitamina B12).

Por ello, para evitar las aftas por falta de vitaminas o minerales, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) revelaron que el consumo de cada una depende de la edad y el sexo, pero las aproximaciones son:

Hierro

Bebés hasta los 6 meses de edad: 0,27 mg

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 11 mg

Niños de 1 a 3 años de edad: 7 mg

Niños de 4 a 8 años de edad: 10 mg

Niños de 9 a 13 años de edad: 8 mg

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de edad: 11 mg

Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años de edad: 15 mg

Hombres adultos de 19 a 50 años de edad: 8 mg

Mujeres adultas de 19 a 50 años de edad: 18 mg

Adultos de 51 o más años de edad: 8 mg

Adolescentes embarazadas: 27 mg

Embarazadas: 27 mg

Adolescentes que están amamantando: 10 mg

Mujeres que están amamantando: 9 mg

Ácido fólico

Del nacimiento a los 6 meses de edad: 65 mcg DFE.

Bebés de 7 a 12 meses de edad: 80 mcg DFE

Niños de 1 a 3 años de edad: 150 mcg DFE.

Niños de 4 a 8 años de edad: 200 mcg DFE.

Adolescentes de 14 a 18 años de edad: 400 mcg DFE.

Adolescentes de 14 a 18 años de edad: 400 mcg DFE

Adultos mayores de 19 años de edad: 400 mcg DFE.

Mujeres y adolescentes embarazadas: 600 mcg DFE.

Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 500 mcg DFE.

Vitamina B12

Bebés hasta los 6 meses: 0,4 mcg

Bebés de 7 a 12 meses: 0,5 mcg

Niños de 1 a 3 años: 0,9 mcg

Niños de 4 a 8 años: 1,2 mcg

Niños de 9 a 13 años: 1.8 mcg

Adolescentes de 14 a 18 años: 2,4 mcg

Adultos: 2,4 mcg

Mujeres y adolescentes embarazadas: 2,6 mcg

Mujeres y adolescentes en período de lactancia: 2,8 mcg

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

Por su parte, la biblioteca reveló que los tratamientos para las aftas incluyen: