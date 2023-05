Razones y beneficios por los que las mujeres mayores de 50 años deben tomar el sol y consumir mucha vitamina D

Con el avance de los años, el cuerpo humano se van desgastando y deja de producir algunos de sus componentes básicos de manera fácil. Ante esto, una adecuada alimentación, con los componentes necesarios para el correcto cuidado de la salud, es esencial.

Las mujeres, debido a sus cambios hormonales en la edad madura, precisamente necesitan de mejorar sus hábitos alimenticios de cara a la llegada de la menopausia, y es allí cuando se vuelve importante el consumo de alimentos ricos en vitamina D, como un factor determinante en el cuidado del sistema inmunológico frente a los desequilibrios que comenzará a vivir el cuerpo, siendo clave en la prevención de enfermedades e infecciones.

No obstante, dicha vitamina, en algunos casos no es fácil de obtener en la medida en que el cuerpo no la produce de forma autónoma, lo que hace necesario que se enfilen baterías a optimizar y buscar su mayor consumo, en tanto el cuerpo también comenzará a presentar dificultades para absorberla.

La menopausia es una edad de desequilibrios, por lo que el cuerpo está debilitado y es necesario fortalecer el sistema inmunológico para hacer frente a infecciones y enfermedades. - Foto: Getty Images

Esta vitamina, según los expertos, también es determinante de cara al eventual surgimiento de enfermedades como la osteoporosis, más aún si se tiene en cuenta que durante la menopausia los riesgos de padecerla son aún mayores, y que esta vitamina se convierte en un factor determinante para facilitar que el cuerpo logre la debida absorción de calcio para prevenir esa enfermedad de debilidad de las estructuras óseas.

Así, con una mejor cantidad y calidad de vitamina D en el cuerpo de las señoras mayores de 50 años, las ventajas y riesgos frente a eventuales fracturas se disminuye.

Además de ser determinante para la salud ósea, la ingesta de vitamina D es importante para las mujeres en este grupo etario, en tanto también está asociada con el cuidado y la reducción del riesgo cardiaco referido a la aparición de enfermedades crónicas y a diabetes tipo 2.

En esa misma senda, la vitamina D también sumaría en los esfuerzos por evitar el surgimiento de algunos tipos de células cancerígenas, más aún a las referentes a los tipos de esa enfermedad que son más populares en las mujeres mayores.

Así, según refieren publicaciones científicas, una mejor calidad y cantidad de vitamina D en el cuerpo de las mujeres también reduce el riesgo o la tendencia a metástasis en casos de enfermedades como el cáncer de seno.

La vitamina D también opera para frenar el surgimiento y expansión de enfermedades como el cáncer. - Foto: Getty Images

Aunque el sol es una excelente fuente de dicha vitamina, los expertos recomiendan que, en algunos casos, esta vitamina debe ser reforzada con suplementos; no obstante, el iniciar a consumirlos deberá ir de la mano de un seguimiento médico, en tanto la particularidad de cada cuerpo exige distintos niveles, y por ello no es algo en lo que se debe generalizar.

Además de las ventajas en materia inmunológica y de prevención de enfermedades crónicas, como ya se refirió, la ingesta de vitamina D o el mejorar sus niveles también podría sumar en sus relaciones afectivas y familiares, lo anterior en tanto si bien la alteración hormonal propia de la menopausia genera cambios de ánimo y temperamento, la vitamina D puede ayudar a controlar esos desequilibrios y obra en favor de un mejor estado de ánimo, por lo que ello también suma en riesgos como el surgimiento de patologías como la depresión en mujeres.

Así, para mejorar los niveles de vitamina D, se debe comenzar por privilegiar rutinas que le obliguen o le permitan la toma de sol, en tanto la exposición a este ayuda a que el cuerpo genere esta vitamina.

No ostenta, frente a eso es importante tener cuidado con los riesgos propios de la exposición irresponsable, por lo que se debe tener en cuenta algunos factores como el tipo de piel y las condiciones geográficas particulares de donde se habite, porque tomar el sol en algunos lugares y horarios resulta más seguro que en otros puntos del orbe.

La exposición al sol con los debidos cuidados es necesaria para la generación de vitamina D. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a la ingesta de alimentos, esta vitamina mejora sus niveles gracias a la ingesta de pescado graso como salmón y atún, así como con leche, cereales y otros.