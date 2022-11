Receta con avena para bajar niveles de triglicéridos en la sangre

Los niveles altos de triglicéridos en la sangre ponen en riesgo el estado de salud de las personas. El corazón es el órgano que más se ve expuesto a padecer enfermedades a causa de estos valores, derivando en problemas con las arterias coronarias, explica el portal de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus.

Estos son una de las grasas más comunes en el cuerpo del ser humano. En el organismo, las calorías en exceso, que son consumidas por las personas y que no son necesarias, se convierten en triglicéridos. Esta es una de las maneras en las que el cuerpo almacena energía, que cuando es requerida, la libera en el torrente sanguíneo para llegar a los músculos y que de esta manera puedan funcionar de forma óptima.

Es importante realizar exámenes periódicos para conocer el estado del organismo. Dentro de esos estudios, se deben llevar a cabo pruebas de sangre para conocer los niveles de triglicéridos en la sangre. Según los valores, los rangos son normal, límite, alto y muy alto.

Normal: menos de 150 mg/dl

Límite: 150 a 199 mg/dl

Alto: 200 a 499 mg/dl

Muy alto: 500 mg/dl o más

Tener valores por encima de 500mg/dl no es saludable, ya que pone en riesgo el organismo y aumentan las probabilidades de padecer enfermedades. Asimismo, tener niveles por debajo de lo normal, también es peligroso, porque se puede desarrollar un síndrome metabólico.

En caso de que las cifras sean elevadas, se debe seguir un plan nutricional y de ejercicio que ayude al organismo a reducir los triglicéridos en la sangre, esto porque aumenta el riesgo de padecer ataques cardiovasculares.

Por ello, de acuerdo con el portal Mejor con Salud, existen algunos alimentos que ayudan a mejorar y regular los niveles de esta sustancia, uno de lo más recomendados es la avena. Cuando se consume avena, en cualquiera de sus presentaciones, el cuerpo absorbe sus vitaminas y sus proteínas. Sin embargo, desde el mismo centro médico se advierte que no hay una preparación que potencie sus cualidades y dependerá de cada persona elegir la mejor forma en la que pueda consumirla.

Por otro lado, de acuerdo con el estudio ´Instant Oatmeal Increases Satiety and Reduces Energy Intake Compared to a Ready-to-Eat Oat-Based Breakfast Cereal: A Randomized Crossover Trial´, publicado en National Library of Medicine National Institutes of Health, el consumo regular de hojuelas de avena tiene un efecto antihipercolesterolémico. Esto significa que elimina el exceso de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Avena y canela - Foto: Getty Images

Además, tiene un efecto detox, pues contribuye a la estimulación de lecitina en el hígado, favoreciendo la expulsión de toxinas en el organismo.

Formas de consumir avena:

1. Avena, cereal integral y alimentos ricos en fibra

La avena también contiene betaglucanos que reducen la absorción de colesterol en los intestinos. Además, se puede acompañar con bayas de goji que son ricas en sumas antioxidantes.

El cereal integral también es una buena opción para adquirir fibra. La recomendación hecha por el portal Saber Vivir implica tomar entre 25 y 35 gramos de fibra al día, sustancia fundamental para disfrutar de una buena condición cardiovascular, captando los ácidos biliares, el colesterol y las grasas saturadas para eliminarlos en las heces.

2. Agua de avena: para prepararla se requiere de una taza de avena (150 gramos), dos litros de agua y un poco de canela. Se licúan los tres ingredientes y cuando estén perfectamente mezclados se vierte la preparación en una jarra y se deja enfriar por media hora. La recomendación es consumir esta bebida a lo largo del día durante una semana, de acuerdo con información del portal Salud180.com.

3. Avena con manzana verde y canela: se requiere de 100 gramos de avena, una manzana verde, un vaso de agua y un poco de canela en polvo. Para prepararla, se corta la manzana en trocitos pequeños, sin pelar, ya que es precisamente en la piel donde están buena parte de sus beneficios.

Se pone a hervir la avena durante diez minutos y luego se agrega la manzana y se deja cocinar unos veinte minutos. Cuando la fruta está blanda, se apaga el fuego. Se licúa y queda listo para beber. Se puede agregar un poquito de canela, según información del portal Mejor con Salud.