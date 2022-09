Reflujo nocturno: cinco alimentos para combatirlo

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) sucede cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente, permitiendo que el contenido del estómago pueda regresarse, hacer reflujo hacia el esófago y cause irritación, explica Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Esta afección provoca una sensación de ardor en el pecho o la garganta, la cual también es conocida como acidez. Cuando este síntoma se presenta más de una o dos veces a la semana, se debe consultar al médico para iniciar un tratamiento. Otra de las señales de esta enfermedad incluyen tos seca, dificultad para tragar o síntomas de asma.

La ERGE, también nombrada como reflujo, afecta a personas de todas las edades. Dependiendo de la gravedad se requerirán medicamentos o cirugía para su tratamiento. Es importante tener un estilo de vida saludable para evitar padecer esta enfermedad. La Biblioteca señala algunos de los factores que aumentan el riesgo de sufrirla:

Consumo de alcohol (posiblemente).

Hernia de hiato (una afección en la cual parte del estómago pasa por encima del diafragma, el músculo que separa el tórax y la cavidad abdominal).

Obesidad.

Embarazo.

Esclerodermia.

Tabaquismo.

Recostarse a menos de tres horas después de comer.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explica los factores que pueden complicar los síntomas del reflujo:

Tabaquismo.

Comer grandes comidas o comer tarde en la noche.

Comer ciertos alimentos (desencadenantes) como grasos o fritos.

Consumir ciertas bebidas, como alcohol o café.

Tomar ciertos medicamentos, como la aspirina.

Para aliviarlo, Medline Plus señala algunas recomendaciones para tener en cuenta y evitar sufrir de esta afección:

En caso de ser obeso o tener sobrepeso, se debe bajar de peso para sobrellevar el reflujo.

Elevar la cabecera de la cama, en caso de que los síntomas empeoren en la noche.

Cenar al menos dos o menos horas antes de dormir.

Tomar paracetamol para aliviar el dolor.

Tomar los medicamentos con abundante agua. Consultar al médico si las pastillas para otras afecciones pueden generar acidez gástrica.

El reflujo puede empeorar sus síntomas, generalmente, después de las comidas; en algunos pacientes, en las horas de la noche, cuando se duerme o se flexiona el tronco.

¿De qué lado se debe dormir para evitar el reflujo estomacal?

Un estudio publicado en el Journal of Clinical Gastroenterology reveló que las personas que duermen del lado izquierdo aliviaron la acidez nocturna. “La cantidad de tiempo de reflujo fue significativamente mayor cuando los sujetos dormían sobre el lado derecho”, reveló el estudio citado por la cadena SER.

Sobre la misma línea, los expertos recomiendan algunos alimentos como la avena, el jengibre, la papaya, la manzana o los plátanos para prevenir esta afección, pues tienen beneficios para la salud digestiva y funcionan como antiinflamatorios.

Asimismo, otras recomendaciones son ingerir comidas más pequeñas, evitar agacharse o hacer ejercicio inmediatamente después de comer, evitar comer entre tres y cuatro horas antes de irse a dormir, ya que acostarse lleno hace que los contenidos del estómago ejerzan más presión sobre el esfínter esofágico inferior y esto provoca reflujo.

De igual forma, hay otros cambios que podrían evitar el reflujo, como no usar correas apretadas o vestimentas alrededor de la cintura, debido a que estos aprietan el estómago y pueden forzar los alimentos a devolverse.

Otra recomendación es bajar de peso, ya que la obesidad aumenta la presión abdominal, lo cual puede hacer que los contenidos del estómago se devuelvan al esófago.

Igualmente, la biblioteca recomendó dormir con la cabeza levantada, pues dormir con la cabeza a un nivel más alto que el estómago reduce la posibilidad de que los alimentos digeridos se devuelvan al esófago. “Colocar libros, ladrillos o bloques de manera segura debajo de las patas de la cama en la parte de la cabecera. También se puede usar una almohada en forma de cuña debajo del colchón. Dormir con almohadas extra no funciona bien para aliviar el reflujo o la acidez, debido a que las almohadas se pueden resbalar durante la noche”, explicó Medline Plus.