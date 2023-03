Remedio casero con jengibre y ajo para bajar el colesterol: así se prepara

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que el colesterol “es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo”. Lo que quiere decir que favorece la producción de hormonas y “sustancias que le ayuden a digerir los alimentos”. No obstante, cuando el colesterol se acumula en los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de desarrollar algún problema cardiaco.

De ahí, que la enciclopedia médica asegura que mantener hábitos malsanos son factores que inciden en el colesterol alto, como por ejemplo, un plan de alimentación rico en grasa saturada, pero bajo en frutas y verduras.

Asimismo, la inactividad física suele aumentar el colesterol LDL, por lo que insta a llevar rutinas regulares para fortalecer el cuerpo y contrarrestar este tipo de afecciones. Además, el consumo de cigarrillos afecta gravemente tanto a hombres como a mujeres, pero especialmente al género femenino.

Tal y como lo menciona la Clínica Mayo, los síntomas del colesterol alto no son perceptibles. No obstante, la isquemia —que es la “falta de suministro de sangre a una parte del cuerpo”, según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI)— se asocia con él, provocando dolores en las piernas y falta de sensibilidad, debido a la falta de sangre que obtienen. Si no es tratada, se puede complicar, ocasionando úlceras y amputaciones, así lo afirma el portal Vida Lúcida.

Es entonces que también menciona que la persona con isquemia crítica, siente los pies fríos, los observa de color azul o pálido. Además, de estar regularmente cansada o fatigada.

La isquemia se relaciona con el cansancio. - Foto: Getty Images

¿Cómo bajar el colesterol alto?

Es entonces que si no se presta atención al colesterol alto, muchas pueden ser las complicaciones. Por esto, MedlinePlus sugiere hacer cambios en el estilo de vida como tener una dieta balanceada acompañada de una actividad física regular. También asegura que se deben restringir o limitar los alimentos que tienen grasa saturada, que se encuentran en alimentos procesados, lácteos y fritos.

En cambio, recomienda incluir al plan de alimentación fibra soluble para “evitar que el tracto digestivo absorba el colesterol”, como las legumbres, las manzanas y las naranjas.

Asimismo, Mejor con Salud asegura que alimentos como el ajo y el jengibre pueden ser favorables cuando el colesterol se encuentra en altos niveles, según la creencia popular.

Ajo

Según el portal Salud 180, el ajo tiene grandes beneficios en la salud, por lo que su consumo puede prevenir enfermedades, siendo parte de ciertos tratamientos.

Una de las grandes ventajas de este alimento es que ayuda a la reducción de la presión arterial, que de acuerdo como lo explica Memorial Sloan Kettering Cancer Center, este alimento lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos y de esta manera ayuda a mejorar la circulación en el cuerpo.

El ajo tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud. - Foto: Getty Images

Jengibre

Por su parte, Tua Saúde señala que el jengibre es un alimento que favorece la pérdida de peso, la reducción del colesterol y la gastritis; pero su alta ingesta provoca dolores estomacales; y no todas las personas deben consumirlo porque puede ser perjudicial para quienes tienen tensión alta.

Las personas hipertensas no deben consumir este alimento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Remedio par bajar el colesterol alto

Mejor con Salud puntualiza que aunque no hay evidencia científica sobre este remedio y su acción en el colesterol alto, es importante no solo consultar con un profesional, sino incluirlo en una dieta balanceada.

Triturar 4 dientes de ajo. Luego, agregar 1/2 taza de zumo de limón junto con 2 litros de agua. Licuar e ir agregando la miel. Una vez la mezcla sea homogénea, licuar para luego verter en un recipiente. Dejar reposar por 5 días.

El sitio web sugiere consumir una cucharada en ayunas, pero evitar una alta ingesta por las contraindicaciones que tiene el jengibre.